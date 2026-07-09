На стыке абсурда и боевика: что известно об экранизации манги «Дни Сакамото»

16 июля состоится премьера экранизации популярной экшен-манги «Дни Сакамото». Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Сюжет

Таро Сакамото — образцовый муж, толстячок и владелец магазина. Но когда-то он был профессиональным киллером. Прошлое внезапно напоминает о себе, и теперь Таро предстоит пустить в ход все былые навыки, чтобы защитить свою семью.

В ролях:

Рэн Мэгуро («Сегун», «Игра на триллион», «Безмолвный», «Мой счастливый брак») — Таро Сакамото, бывший киллер, ставший владельцем магазина;

Фумия Такахаси («Наш тайный дневник») — Шин Асакура, молодой напарник Таро с телепатическими способностями;

Кэндзиро Цуда («Атака титанов», «Магическая битва», «Ван-Пис», «Человек-бензопила») — Асакура, приемный родитель Шина;

Такуми Китамура («Наша семидневная война», «Здравствуй, мир», «Одинокий замок в Зазеркалье») — Юти Нагумо, член «Ордена»;

Юсэй Яги («Мой красивый парень») — Сисиба, член «Ордена»;Ая Уэто («Рояль в лесу») — Аои Сакамото, жена Таро.

Что еще известно о фильме

История о киллере-семьянине впервые увидела свет в манге Юто Судзуки «Дни Сакамото», опубликованной в ноябре 2020 года в журнале Weekly Shonen Jump. В 2025 году одноименное аниме вошло в число главных анимационных хитов стримингового сервиса Netflix и было продлено на второй сезон.

В Японии премьера художественного фильма «Дни Сакамото» прошла 29 апреля 2026 года. За первый день проката картина заработала более 2,5 миллиона долларов. Режиссером фильма выступил Юити Фукуда, получивший широкое признание благодаря работе над популярным аниме «Гинтама». Его вклад сделал этот анимационный сериал одним из самых любимых среди поклонников аниме.

Центральные роли в «Днях Сакамото» исполнили Рэн Мэгуро — участник популярной музыкальной группы Snow Man, Фумия Такахаси — востребованный актер японских сериалов и модель, а также другие актеры японского мейнстрима.

Создатели фильма не боятся бросить вызов зрителям, намеренно вплетая в повествование причудливый юмор и утрированные экшен-сцены, в которых повседневность мирной жизни пересекается с жестокостью преступного мира. Картина не стремится к серьезности или драматизму, а, наоборот, уверенно балансирует на стыке абсурда и захватывающего боевика.

В российских кинотеатрах «Дни Сакамото» будут демонстрироваться в дубляже студии AniLibria, чье название отлично знакомо всем поклонникам аниме.

А 9 июля в российский прокат выходит гонконгский боевик «Живая ярость». Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».