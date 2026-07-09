Состоялась премьера новых серий мультсериала «Счастливчик Лаки»

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера новых серий анимационного сериала «Счастливчик Лаки», созданного ГК ФСК совместно со студией Wildscreen Production.

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Главные герои проекта — девочка Ника и щенок корги Лаки, который является маскотом ГК ФСК. В каждой серии они рассказывают добрые истории о дружбе, заботе о доме, уважении к окружающим и ценности добрососедства.

Особенность мультсериала заключается в том, что его действие разворачивается в цифровых художественных версиях реальных жилых комплексов ГК ФСК — Сидней Сити, Скай Гарден и других проектов. Они становятся не просто декорациями, а полноценной частью мира героев.

«Счастливчик Лаки» стал примером нового подхода к бренд-коммуникации: вместо традиционной рекламы компания развивает собственную медиавселенную через семейный контент, который помогает формировать эмоциональную связь с аудиторией.

В ГК ФСК отмечают, что проект стал экспериментом с новым форматом коммуникации, позволившим показать жилые проекты через живые и добрые истории, понятные как детям, так и взрослым.

В Wildscreen Production считают, что подобный формат может стать эффективным инструментом для брендов из разных отраслей, которые стремятся выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией через качественный контент.