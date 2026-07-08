В кино — «Супергерл»: почему блокбастер о сестре Супермена может стать культовым

В российский параллельный прокат вышла «Супергерл» Крэйга Гиллеспи — второй после «Супермена» фильм киновселенной DC Comics, обновлением которой занимается режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн. «Лента.ру» рассказывает, почему этот блокбастер, повсеместно обруганный и провалившийся в мировом прокате, на поверку оказывается не так уж плох.

Кузина Супермена Кара Зол-Эл (Милли Олкок) путешествует от планеты к планете в компании пса Крипто. У нее нет цели, и ее совсем не пугает, если до очередного пункта назначения не долетает свет желтого солнца. Да, уроженцы Криптона, к коим относятся Кара и ее кузен, без этого излучения теряют свои силы, но зато и алкоголь в таком случае действует гораздо лучше. Повод выпить у Кары есть — на носу двадцать первый день рождения.

Дата выхода: 4 июля

Страна: США

Продолжительность: 1 час 48 минут

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

В ролях: Милли Олкок, Ив Ридли, Матиас Схунартс, Дэвид Коренсвет, Джейсон Момоа

Одиночную вечеринку за барной стойкой, увы, прерывает объявившаяся на пороге девочка с мечом (Ив Ридли), которая представляется Рути и предлагает внушительную награду за голову межзвездного пирата Крема (Матиас Схунартс). Крем вырезал всю семью Рути, и помочь ей может только Кара, но окончательного согласия приходится подождать до момента, когда все тот же бандит почти смертельно отравит Крипто. На то, чтобы спасти собачку и поквитаться с негодяем, у девушек трое суток.

Год назад Джеймс Ганн запустил обновленную киновселенную DC. По традиции, начать решили с перерисованного и переосмысленного Супермена — Генри Кавилла на этом посту сменил Дэвид Коренсвет. Весь мир запомнил Ганна как автора «Стражей Галактики» — кинокомикса, который любят и считают самым человечным в жанре, причем преимущественно благодаря еноту с голосом Брэдли Купера. В «Супермене» Купер появился на экране собственной персоной — в качестве голограммы покойного папы заглавного героя. Брэдли по обыкновению оказался в хорошей компании — его предшественниками в этой роли были Марлон Брандо и Рассел Кроу. Сам Супермен (он же Кларк Кент, он же Кал-Эл) тоже не подкачал: Коренсвет похож на классический образ Кристофера Рива не только скулами и чубчиком, но и улыбкой, с которой у слегка железобетонного Кавилла были известные сложности.

Что же до «Супергерл», то задним числом кажется, что Ганн выбрал эту героиню для второго фильма франшизы, чтобы скорее скинуть плохую карту. Каре Зор-Эл исторически не везло как на бумаге, так и на экране. Возможно, все дело в том, что уже на уровне внешне раскатистого имени она предстает не самостоятельной героиней, а придатком своего прославленного кузена (урожденного Кал-Эла). В комиксах Кару в какой-то момент просто убили и забыли, и ее попытки зацепиться в кино (в именном фильме 1984-го и злосчастном «Флэше» с Эзрой Миллером) тоже ничем хорошим не закончились. Зато в 2015 году на канале CBS вышел сериал «Супергерл» с Мелиссой Бенойст. Благодаря тому, что он продержался целых шесть сезонов, героиню, надо полагать, и включили в свои планы Ганн и его сообщник — продюсер Питер Сафран. Поставил «Супергерл» австралиец Крэйг Гиллеспи, и это тоже часть продюсерской доктрины, согласно которой в отряд демиургов входят только режиссеры определенного типа.

Сам Ганн начинал свой путь в кино с веселого треша на студии Troma и сделал себе имя как раз благодаря способности совершать допустимое количество шагов за флажки. На практике это касается готовности окропить экран красненьким (вспомним «Отряд самоубийц») и использования невообразимого количества вставных музыкальных номеров, озвученных международными хитами разнообразной ретровыдержки (вспомним микстейпы из «Стражей Галактики»).

Гиллеспи почти два десятилетия назад дебютировал комедией «Ларс и настоящая девушка» про Райана Гослинга и секс-куклу, но сохранил довольно характерные австралийские повадки вплоть до нынешнего момента. К 2026-му он сделал звездой Марго Робби в «Тоне против всех», а также снял «Круэллу» и несколько в разной степени спорных, но резонансных сериалов («Майк» про Тайсона, «Пэм и Томми», «Друзья и соседи»). «Супергерл» очевидно дала Гиллеспи шанс не только заработать, но и написать портрет очередной лукаво глядящей исподлобья блондинки. И в той части, где фильм любуется своей веселой героиней, все в полном порядке. Олкок, безусловно, к лицу и ковбойский плащ поверх майки с орущей Дебби Харри, и отчаянное распитие в солнцезащитных очках, и соответствующая похмельная тоска.

Проблема лишь в том, что такой замечательно витальной героине, угодившей в тесные обстоятельства кинокомикса, предписаны и протокольные спасательные мероприятия.

«Супергерл», которая уже явно не оправдала надежд в прокате (собрав за две недели 100,5 миллиона долларов при бюджете в 175 миллионов), ругают за невнятного злодея и слишком темно снятые боевые сцены. Но будем честны: внятные злодеи из комиксов (типа замечательного Николаса Холта, который сыграл Лекса Лютора в «Супермене») уже давно не выглядят ни лучше, ни интереснее. Год назад Ганна хвалили за оригинальность, и выбор именно этого комплимента основным кое-что говорит о наших мутных временах.

Ведь вполне очевидно, что фильм про Супермена может быть остроумным, но вот по-настоящему оригинальным он был бы разве что в случае экранизации графического романа «Красный сын», где капсула Кал-Эла приземлилась бы в степях советской Украины.

Во всех прочих случаях никак не спишешь со счетов ни усталость образа Человека из стали, который туда-сюда летает в медийном поле уже без дюжины сто лет, ни усталость публики от супергероев как таковых. Спасения и подвигов от летающих людей в пестрых облегающих костюмах (хотя бы и в метафорическом смысле) сегодня ждут только американские дети или совсем уж бесповоротно лучезарные оптимисты.

Темнота в кадре в этом смысле как раз вполне сойдет за метафору — тем более что Гиллеспи явно плевать на комиксовые каноны. Принципиальные для сюжета и развития франшизы сцены решены профессионально, но утилитарно. Зато во второй половине фильма появляется Джейсон Момоа, который остался внутри вселенной DC, сменив чешую Аквамена на образ героя по имени Лобо в духе блэк-металлического Джигурды. В отличие от Аквамена, это герой второго плана, но Момоа все так же органичен и получает от каждого движения лицевых и прочих мускулов такое же, явно шутовское, удовольствие.

Дело совсем не в том, что «Супергерл» — плохой фильм. Но это, безусловно, кино, которое (как и недавние «Властелины Вселенной») сделано будто бы в отсутствие даже минимальных представлений о своей аудитории. Хотелось бы, чтобы причина такого саботажа крылась в личных мотивах продюсеров, но, скорее всего, все дело в простом бухгалтерском просчете. Это, впрочем, совсем не отменяет вероятности того, что в будущем, когда публика вновь изголодается по комиксам, фильм Гиллеспи ждет культовая слава. В конце концов, в нем есть и безусловно удачные находки — к примеру, намертво застревающая в памяти сцена, в которой расстроенная героиня улетает в космос, чтобы безбоязненно, безопасно, беззвучно поорать.