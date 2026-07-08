Британские депутаты сутки высматривали советскую символику в «Маше и Медведе»

Инициатором необычного расследования выступил депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон. Парламентарий направил официальное обращение министру культуры Великобритании Лизе Нэнди, в котором потребовал запретить трансляцию мультсериала на британских платформах, назвав его «инструментом русской мягкой силы». Чтобы найти подтверждения своим подозрениям, группе из более чем 50 депутатов пришлось просмотреть свыше 200 семиминутных эпизодов — в общей сложности это заняло около 24 часов непрерывного хронометража.

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Главной уликой, которую парламентарии смогли предъявить по итогам марафонского просмотра, стал костюм Маши. По мнению авторов обращения, элементы одежды персонажа отдалённо напоминают шлемофон советского танкиста и фуражку пограничников НКВД. Этот визуальный ряд, как считают депутаты, «активно нормализует советскую военную иконографию для детей» и служит инструментом пропагандистского воздействия на юную аудиторию.

Однако в британском обществе инициатива встретила не поддержку, а волну насмешек. Издание The Spectator в редакционной статье прямо высмеяло коллег-парламентариев, предположив, что в стране, видимо, «все настолько хорошо», что можно тратить целые сутки на изучение гардероба мультипликационного персонажа. Таким образом, попытка разглядеть угрозу в популярном детском сериале обернулась для её авторов скорее репутационным курьёзом, чем серьёзным политическим демаршем.

Ранее создатель «Маши и Медведя» вошел в список инноваторов мировой анимации.