Фильм «Престиж» перевыпустят

В этом году культовому фильму Кристофера Нолана «Престиж» исполняется 20 лет. В честь юбилея картина получит повторный прокат за рубежном, который стартует в январе 2027 года.

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Наверняка в повторный прокат выпустят отреставрированную версию ленты, которая получит различные улушения в виде улучшенной картинки и других элементов.

В центре сюжета ленты Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на всё, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение.

Главные роли в картине сыграли Кристиан Бэйл, Хью Джекман, Скарлетт Йоханссон, Майкл Кейн и другие.