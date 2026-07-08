Анонсирован второй сезон сериала «Киностудия»

Айк Баринхолц рассказал, что второй сезон сериала «Киностудия» выпустят в марте 2027 года. Он не стал уточнять дату, но радует, что у нас уже есть месяц старта продолжения.

Новость о продлении проекта на второй сезон появилась в мае. Судя по всему, Apple уверена в успехе нового сезона и довольна результатами первого сезона. Сет Роген и его соавтор Эван Голдберг пошутили, что они с нетерпением ждут возможности «воспользоваться опытом съёмок первого сезона и сразу же перенести его во второй, а затем повторить этот цикл ещё 10 раз».

Главным героем ленты выступает недавно назначенный глава киностудии, который старается совмещать творчество и строгие корпоративные требования. Ко всему прочему Роген выступил сразу сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером.