Появился первый постер сериала «Осколки» по роману Брета Истона Эллиса

Disney опубликовала дебютный постер сериала «Осколки» по роману Брета Истона Эллиса. На нём можно увидеть ключевых персонажей.

Первый постер сериала «Осколки»

© Disney

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1981 году и рассказывает о группе старшеклассников из богатых семей, чью беззаботную жизнь нарушает серия загадочных убийств.

Снял «Осколки» Макс Уинклер («Монстры»), а исполнительным продюсером выступил создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи. Экранизация стартует 5 августа на FX, Hulu и Disney+. Планируют ли что-то сделать с «Осколками» в будущем, к примеру, продлить на второй сезон, неизвестно.