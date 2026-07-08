Объявлен актерский состав «Войны и мира» Сергея Урсуляка

В России готовятся сразу два сериала "Война и мир". Съемки первого уже завершены. Пятого июля в Telegram-канале Сарика Андреасяна появилась информация, что его съемки "Войны и мира" закончены. А уже восьмого июля объявлено о начале съемок сериала "Война и мир" Урсуляка. Но еще более любопытно, как поведет себя зритель в отношении обоих сериалов. Напомним, что ИРИ (Институт развития Интернета) поддерживает не только проект Сергея Урсуляка, но и новые документальные проекты о Льве Толстом. Сериал Урсуляка снимается для телеканала "Россия 1" и приурочен к 200-летию классика, которое отмечается в 2028 году.

© Российская Газета

В отношении артистов точно было понятно, что Урсуляк без Маковецкого не обойдется. Так и получилось. Сергей Маковецкий получил роль старого князя Курагина. Наташу Ростову сыграет Мария Золотухина, Пьера Безухова - Никита Языков, а Элен Курагину - Варвара Бочкова. Как эти менее известные актеры справятся с ролями и попадут ли в ожидания аудитории, сказать сложно.

В актерский состав также вошли Алексей Серебряков, Никита Волков, Никита Ефремов, Анна Михалкова, Михаил Пореченков, Евгений Ткачук, Александр Яценко, Светлана Крючкова. Получается микс из "Ликвидации" и "Тихого Дона", но у каждого режиссера и телеканала - свои предпочтения в плане артистов. Сложно представить Федора Федотова в роли Николая Ростова, зато у него есть шанс удивить зрителей.

Итак, роли распределились следующим образом:

Алексей Серебряков (князь Николай Болконский);

Михаил Пореченков (граф Илья Ростов);

Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова);

Никита Ефремов (Федор Долохов);

Светлана Крючкова (Марья Ахросимова);

Александр Яценко (Платон Каратаев);

Евгений Ткачук (Василий Денисов);

Александр Балуев (Кутузов);

Федор Федотов (Николай Ростов).

Очень интересна режиссерская концепция будущего сериала. Разбивая тарелку, Урсуляк обозначил некоторые намерения:

"...это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья. Это все то, что есть сегодня. И мне кажется, что моя задача в огромной степени - сделать так, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам".

Кстати

Последняя отечественная экранизация "Войны и мира" - четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука вышел 60 лет назад. Сам Сергей Бондарчук сыграл Пьера Безухова.