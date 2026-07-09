Как зритель узнает об участии ИИ в создании кинофильма

Использование искусственного интеллекта в кино следует маркировать в случаях, когда технологии непосредственно влияют на конечное произведение - актерскую игру, музыку, сценарий или визуальный ряд. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал медиаменеджер и продюсер Трифон Бебутов.

"Если актер видоизменен с помощью искусственного интеллекта, если музыка написана с применением нейросетей, если искусственный интеллект участвовал в создании сценария, если в этих процессах задействован искусственный интеллект, это необходимо маркировать", - сказал Бебутов.

По его словам, использование ИИ на производственных этапах не требует обязательной маркировки.

"Если мы говорим про создание раскадровок или тестирование гипотез - это очень полезная вещь. Я знаю, например, что Мартин Скорсезе заключил договор с одной из студий искусственного интеллекта именно для помощи в разработке раскадровок", - отметил эксперт.

Он сравнил подобные технологии с обычными инструментами кинопроизводства.

"Это равносильно тому, как если бы киностудии писали, что в рамках постпродакшена использовали продукты определенного бренда. В таких случаях ИИ - это просто софт, это инструмент", - заключил он.

8 июля депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым в том числе предлагается обязать владельцев крупных интернет-ресурсов и приложений предоставлять пользователям возможность маркировать сгенерированный с помощью технологий искусственного интеллекта контент. Норма входит в базовый закон о поддержке развития технологий ИИ. Формат и содержание маркировки будут устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями.