Роман Курцын скептически отозвался о российских блокбастерах

Знаменитый актёр Роман Курцын рассказал о своём отношении к современным российским блокбастерам. Своим мнением он поделился в разговоре с «Чемпионатом».

По словам артиста, боевики требуют тяжёлой физической подготовки. Он отметил, что многие современные актёры не способны делать даже простые трюки и сразу просят дублёра.

После 1990-х мы перестали снимать фильмы, где добро действительно должно быть с кулаками. Очень хочется вернуть этот жанр. Главная причина — почти нет актёров экшен-жанра. Это совершенно другой склад человека. Другая физическая подготовка. Другая готовность работать. Сейчас многие артисты даже простой кувырок делать не хотят — сразу просят дублёра. А уж говорить о драках, фехтовании, верховой езде — таких актёров единицы.

Курцын также отметил, что старается смотреть все фильмы, связанные с экшеном. При этом он уверен, что жанр боевика практически исчез из современного отечественного кино.