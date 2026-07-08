Итальянский хоррор «Долина улыбок» выходит в российский прокат

Когда-то итальянские готические хорроры и так называемые "джалло" славились во всем мире. Потом их сменили непритязательные комедии и мелодрамы, популярный жанр взял долгую паузу. Ее прервал режиссер Паоло Стрипполи с фильмом "Долина улыбок", который принят с энтузиазмом, - картину сравнивают с классикой жанра "Кэрри" или "Плетеным человеком", с лучшими образцами фолк-хоррора, где действие тоже происходит в отдаленной закапсулированной общине.

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Герой фильма Серджио, экс-чемпион по дзюдо, травмированный потерей сына и неутихающим чувством вины, приезжает в горное селение Ремис поработать учителем физкультуры. Среди учеников школы его внимание привлекает пятнадцатилетний Маттео, чурающийся общения и одинокий, - его тоже явно мучает какая-то тайна. Серджио суров, старается залить горе спиртным, и сердобольная барменша Микела, чувствуя в нем глубоко страдающего человека, привозит его на диковинный ритуал в импровизированном храме, где подросток Маттео в белом одеянии, обняв очередного страждущего, вбирает в себя его боль. Его приемный отец даже приспособил удивительного сына-найденыша к благородной по идее работе - исцелять ближних от комплексов. К "святому парнишке" вечно очередь из обитателей деревни, желающих освободиться от страданий, - здесь разгадка поразившего приехавшего Серджио облика местных жителей: они постоянно улыбаются, потому что, отдав свою боль подростку, счастливы. Миссия эта дорога и самому Маттео:

"Мне нравится делать людям добро", - признается ангелоподобный отрок своему новому другу Серджио.

Но есть в нем тайна отчужденности: ему все поклоняются - а он одинок. И куда исчезает впитанная им чужая боль, неведомо. И долго ли протянет этот Маттео, переполнившись страданиями человечества, - тоже. Это, так сказать, духовная составляющая фильма.

Если не считать вселяющей жуть музыки, фильм Стрипполи довольно далеко уходит от канонов типичного ужастика - не пугает взрывным монтажом, нежданными вспышками или монструозными образами. В его персонажах угадываются психологические потемки. При желании можно прочитать в происходящем и социальный мотив - метафору утилитарного отношения к хрупкому юнцу бездушного общества, сваливающего в него, как в выгребную яму, свои проблемы и душевные травмы. Оно возводит в культ безмятежность, хотя попытки уйти от реальности как раз и порождают смертоносное зло. Впрочем, такие гипотезы отдают алхимией критика, привыкшего искать в фильмах то, чего там нет.

Предполагаемая "идейная концепция" картины: боль и страдание - неизбежный элемент нашей жизни, они и делают нас людьми, и все попытки от них избавиться ведут к утрате способности чувствовать и сочувствовать. Но беда в том, что выходящая в наш прокат картина изумляет сумбурностью декларируемых идей, немотивированностью поступков, ничем не обоснованной жестокостью кульминационных сцен этого в целом медлительного и как бы психологически углубленного кинорассказа. Почему Маттео так одинок, почему его травят в школе, почему его одноклассник Лоренцо без видимых причин вдруг избивает его с непонятной яростью? При том, что в игре Микеле Риондино (Серджио) и особенно дебютанта Джулио Фельтри (Маттео) подспудно ощущаются глубоко укорененные и тщательно скрываемые комплексы, а в фильме явственно слышны отзвуки стиля гениального Висконти, что от жанра хоррора бесконечно далеко.

Картина выходит 9 июля с предупреждением в титрах о том, что фильм отредактирован.