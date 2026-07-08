Безумные страницы кино: что стоит за съемками культовых фильмов

За культовыми кадрами мирового кино — будь то обезумевший Мартин Шин в джунглях или истекающий кровью Джеймс Кэвизел на кресте — стоит не только актерский или режиссерский гений. Иногда ради достоверности кадра не обученные трюкам люди шли на почти смертельный риск, а ради спасения — на прямую агрессию. От психологических пыток и физических травм до сделки с расхитителем могил — ТАСС вспоминает безумные страницы кинематографа

© Кадр из фильма "Страсти Христовы"

Постепенно все сошли с ума

Съемки "Апокалипсиса сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы считаются эталоном производственного хаоса. Мощный тайфун разрушил декорации, актеры страдали от тропических болезней, употребляли алкоголь, а позаимствованные у местных военных вертолеты президент Фердинанд Маркос постоянно отзывал для борьбы с повстанцами.

Участники съемок рассказывали, как Коппола запер исполнителя главной роли капитана Уилларда Мартина Шина в номере на двое суток, поил его алкоголем и внушал, что все вокруг злые, убийцы. Все ради сцены в отеле, в которой Шин разбивает зеркало кулаком. У него пошла кровь, но Коппола не остановил съемку.

Свидетели рассказывали, что режиссер "совершил опасный и ужасный поступок. Он взял на себя роль психиатра и, по сути, промыл мозги человеку, который был слишком чувствителен". И Шин свалился с инфарктом. Он рассказывал, что в тот день оделся, лежа на полу, и дополз до обочины, где его подобрал автобус. По воспоминаниям актера, увидевший его врач выглядел очень обеспокоенным. Мартин попросил позвать священника, и тот провел с ним последнее причастие.

"Я полностью развалился. Моя душа оказалась голой. Я плакал и плакал. Я весь поседел — глаза, борода — все побелело. Я лежал в реанимации. Джанет (жена Шина — прим. ТАСС) спала на полу рядом со мной".

Сам же Коппола, который ради съемок фильма заложил свой дом, пережил эпилептический припадок и трижды говорил о намерении покончить с собой.

"Нас было слишком много, у нас было слишком много денег, чересчур много оборудования, и постепенно мы все сошли с ума", — признался он позже.

Деннис Хоппер, игравший фотожурналиста, не мылся и требовал у Копполы кокаина. Для достоверности сцен в лагере Курца реквизитор купил трупы у человека, поставлявшего тела в медицинские школы для вскрытия, который оказался расхитителем могил. Ситуация привела к полицейскому расследованию и временной конфискации паспортов у съемочной группы. Многие безумные моменты со съемок запечатлел документальный фильм "Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста", показав, как через абсолютный хаос рождалось гениальное кино.

Ударил дайвера, чтобы выжить

Съемки "Бездны" Джеймса Кэмерона были настолько изнурительными, что актеры позже вспоминали о них с неохотой. Из-за трудностей на съемках они между собой переименовали фильм из Abyss на Abuse ("бездна" и "насилие" соответственно — прим. ТАСС). Кэмерон работал, доходя до такого истощения, что засыпал с тарелкой на животе. Чтобы вода оставалось чистой, в резервуар для подводных съемок добавили хлор, из-за которого у актеров выцвели волосы, начались проблемы со зрением и появились ожоги. Кроме того, они болели ушными инфекциями и находились на грани риска утопления.

На глубине около 9 м Эд Харрис, отчаянно пытаясь вдохнуть между дублями, подал сигнал, чтобы ему принесли баллон с воздухом. Но тот оказался зажат у него во рту вверх дном. Воздух хлынул в легкие вместе с водой.

"На мгновение, — вспоминал Харрис, — я подумал: "Вот и все".

Он рассказывал, что в ту ночь расплакался по дороге в отель.

В сцене оживления своей героини Мэри Элизабет Мастрантонио мокрая и замерзшая лежала на металлической решетке в порванной рубашке, пока Харрис тряс ее и бил по лицу; в какой-то момент Мастрантонио сказала:

"Мы не животные!" — и ушла со съемок.

Режиссер, имеющий опыт дайвинга, опускался на глубину с тяжелыми грузами на поясе и ногах, чтобы управлять камерой под водой. Он вспоминает, как "потратил последний глоток воздуха на подводную систему связи", пытаясь привлечь внимание коллег, поскольку его кислород закончился. Когда Кэмерону удалось освободиться от снаряжения, спасатель не давал ему всплыть слишком быстро, чтобы избежать баротравмы. Режиссер не мог объяснить ситуацию, поэтому ударил дайвера в лицо и только так сумел спастись. Дома ему приходилось сидеть в кислородной маске, чтобы восстановиться.

Ненадолго стал Сатаной

Если "Бездна" испытывала актеров водой, то "Страсти Христовы" Мела Гибсона стали испытанием холодом, болью и травмами. Исполнитель главной роли Джеймс Кэвизел неделями висел на кресте под пронизывающим ветром. Во время съемок Нагорной проповеди в него ударила молния, а в сцене бичевания Христа он получил удар плетью по спине, оставивший 36-сантиметровый шрам.

"Я обернулся и посмотрел на этого парня, и, скажу вам, может, я и играл Иисуса, в тот момент я чувствовал себя Cатаной, — рассказывал актер, являющийся глубоко верующим католиком. — Я повернулся, и с моих губ сорвалась пара ругательств".

Когда на актера упал крест весом около 70 кг, он прикусил язык и щеку. Сцена, где из его рта хлещет кровь, вошла в финальную версию фильма. По словам актера, физических страданий, которые тот перенес во время съемок, "было достаточно, чтобы убить" его. Эти травмы серьезно подорвали здоровье Кэвизела: впоследствии ему потребовались две операции на сердце, включая одну открытую.

Пошла в темный лес с кучей незнакомцев и ножом

Съемки хоррора "Ведьма из Блэр" стали своего рода психологическим экспериментом для актеров. У них не было прописанных диалогов, только вариант сценария без реплик. Съемки шли круглосуточно восемь дней, группа из 10–15 человек жила в одном доме. С помощью GPS актерам указывали места, в которых те оставляли отснятый материал, забирали еду и режиссерские заметки с указаниями вроде "где-то по ходу дня ты уже сыт по горло всем этим бредом".

Кастинг тоже проходил нестандартно: актеров попросили представить, что они на слушании по УДО, и объяснить, почему их нужно отпустить. Хизер Донахью единственная сказала:

"Меня, наверное, выпускать не стоит".

Так в компании парней оказалась девушка, которая на всякий случай взяла с собой на съемки нож.

"Все, кто меня любил, говорил: "Тебе не следует этого делать. Это выглядит как снафф-фильм. Зачем ты идешь в лес с кучей незнакомых парней?" — вспоминала актриса.

Трое главных актеров подписали соглашение, разрешающее "промывать им мозги". По ночам режиссеры намеренно досаждали актерам — трясли палатку, включали крики детей, ломали ветки и воровали еду. Создатели проекта часто сталкивали актеров друг с другом, например писали в инструкциях:

"Хизер знает больше. Хизер не говорит всей правды".

Поскольку студия Artisan использовала легенду о реальном исчезновении студентов, актеров не взяли на премьеру в Канне, и какое-то время на IMDb они значились погибшими. Их родителям звонили с соболезнованиями, актер Джошуа Леонард говорил:

"Иногда мне кажется, что Artisan были бы счастливее, если бы мы и правда умерли".

По его словам, есть люди, которые до сих пор не верят, что это не документальный фильм.

Изуродовала себя и чуть не отпугнула инвесторов

Известно, что Кристиан Бэйл и Джаред Лето экстремально теряли вес ради ролей, а вот Шарлиз Терон, наоборот, для фильма "Монстр" не только располнела, но и радикально расправилась со своей красотой. Чтобы сыграть ставшую серийной убийцей проститутку, актриса набрала 13,5 кг.

"Мой рацион состоял в основном из пончиков Krispy Kreme и всего, что было покрыто сливками или сыром, — вспоминала она. — Я ела очень поздно вечером и совсем не занималась спортом".

Для превращения в "пострадавшую от жизненных невзгод" немолодую женщину использовались зубные протезы, с помощью желатина веки Терон сделали нависшими, часть бровей ей удалили, а другую обесцветили, кожу лица и рук расписывали так, чтобы были видны лопнувшие капилляры, а волосы на голове "часами лишали всякого признака жизни". Трансформация актрисы едва не отпугнула инвесторов фильма, которые пришли в недоумение от того, как она стала выглядеть.

Отсидел в одиночной камере без еды и воды

Для роли парализованного художника Кристи Брауна в фильме "Моя левая нога" Дэниел Дэй-Льюис отказывался вылезать из инвалидной коляски, и члены съемочной группы были вынуждены переносить его через препятствия, а еще — кормить с ложечки. Актер также научился печатать и рисовать ногами. Вне съемок Дэй-Льюис посещал рестораны в инвалидном кресле, оставаясь в образе. Несколько недель в таком режиме принесли актеру три вещи: "Оскар" и два сломанных ребра.

Для роли в фильме "Последний из могикан" Дэй-Льюис научился строить каноэ, орудовать томагавками, разделывать туши животных и готовить их, отказываясь на съемках есть другую пищу. Ради "Невыносимой легкости бытия" он выучил чешский язык, а для съемок "Во имя отца" просидел двое суток в одиночной камере в заброшенной тюрьме без еды и воды. Для фильма "Боксер" актер тренировался три года, а из-за "Банд Нью-Йорка" заболел тяжелой пневмонией, так как отказывался одеваться теплее. На съемках "Нефти" Дэй-Льюис упал в 15-метровую шахту, сломав ребро. Режиссер Пол Томас Андерсон заметил: "Вероятно, фильм не будет снят, пока Дэниел не сломает себе пару ребер".

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