«Миньоны и монстры» берут мировую кассу

Сборы мультфильма «Миньоны и монстры» за первые дни превысили $62,6 млн в мире, а в США за два дня лента заработала $25 млн. Картина получила 90% свежести от критиков и 75% от зрителей на Rotten Tomatoes, став лидером проката и уверенным дебютом при бюджете $85 млн.

© Кадр из фильма «Миньоны и монстры»

Долгожданный мультфильм «Миньоны и монстры» от студии Universal Pictures с первых дней своего проката демонстрирует впечатляющие кассовые результаты. За два дня с момента премьеры в США сборы анимационной ленты достигли $25 млн, а в мировом прокате картина уже собрала более $62,6 млн. При бюджете в $85 млн такой дебют считается уверенным и многообещающим, а аналитики прогнозируют, что по итогам первых выходных мультфильм станет абсолютным лидером проката, а его общие сборы превысят $80 млн.

Сюжет «Миньонов и монстров» переносит зрителей в атмосферу 1920-х годов, где знаменитые желтые существа решают попробовать свои силы в киноиндустрии Голливуда. На этот раз они задумали снять собственный фильм ужасов, для чего им предстоит отправиться на поиски самых страшных и необычных созданий. Эта оригинальная идея не только продолжает традицию комедийных приключений Миньонов, но и предлагает свежий взгляд на их историю, смешивая юмор с элементами классического хоррора.

Критики и зрители тепло приняли новую работу создателей. На популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes картина заслужила 90% «свежести» от профессиональных обозревателей, что говорит о высоком качестве анимации, сценария и режиссуры. Зрительский рейтинг также оказался на достойном уровне, составив 75%, что подтверждает способность мультфильма увлекать как детей, так и взрослых, находя баланс между добрым юмором и захватывающим приключением.

Особого внимания заслуживает визуальная составляющая ленты. Аниматоры студии вновь продемонстрировали высочайший уровень мастерства, погрузив зрителя в красочный и детализированный мир 1920-х годов, где каждая сцена наполнена динамикой и выразительностью. «Миньоны и монстры» — это не просто развлечение, а полноценная история о дружбе, смелости и творчестве, которая никого не оставит равнодушным и станет отличным выбором для семейного просмотра.