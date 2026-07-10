Сериал про Мухаммеда Али «Великий» получил первый трейлер

Стриминговый сервис Prime Video выпустил дебютный тизер-трейлер восьмисерийного байопика "Великий" (The Greatest). Это первый проект о Мухаммеде Али, официально одобренный его семьей - исполнительным продюсером выступила вдова боксера Лонни Али.

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Сюжет рассказывает о главных событиях карьеры и личной жизни спортсмена. Зрители увидят не только победы на ринге, но и принятие ислама, борьбу за гражданские права и отказ от службы в армии в годы Вьетнамской войны.

В ролике герой произносит фразу: "Меня невозможно победить. Я стану самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе за всю историю".

В интервью изданию The Hindu сценарист и шоураннер Бен Уоткинс ("Черная метка") заявил, что сериал покажет все то, что нельзя увидеть в старых боях или интервью и чего не было в других документальных фильмах.

Вместе с ним режиссером выступил Крэйг Сибельс ("Хорошая Сэм"), сценарист - Джош Уэйкли ("Магия Мотауна"), исполнительный продюсер - Майкл Б. Джордан ("Крид", "Грешники").

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Главную роль исполнил Джаален Бест ("Американские истории ужасов"). Для него это один из первых больших проектов. Также в сериале задействованы Джованни Рибизи, Джим Чэд, Дэйв Дэвис, Брэндон МакНайт и другие.

Премьера состоится 4 ноября.