Рецензия на аниме «Призрак в доспехах» 2026

Шутки, легкомысленность и яркие краски.

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Когда-то именно «Призрак в доспехах» влюбил меня в аниме. Произведение было отнюдь не детским, но настолько монументальным, что я к нему постоянно возвращался — последний раз пару дней назад.

Работа Мамору Осии и в 2026-м смотрится бесподобно. В ней детализированный мрачный визуал, запоминающиеся герои и много сцен, которые хочется обсуждать. Слёзы курьера, философские диалоги о природе человека, бой с танком, разорванные мышцы Мотоко. Даже если видели это один раз 30 лет назад, то уже не забудете.

Фанатам вроде меня советовать нового «Призрака в доспехах» трудно. Потому что речь об абсолютно другом произведении. Но другое не значит плохое.

«Призрак в доспехах»: главное об аниме

Название: «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell).

«Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell). Авторы: Моко-тян, То Эндзё.

Моко-тян, То Эндзё. Актёры: Мая Сакамото, Кадзухиро Ямадзи, Хироки Ясумото и другие.

Мая Сакамото, Кадзухиро Ямадзи, Хироки Ясумото и другие. Дата выхода: 7 июля 2026 года.

7 июля 2026 года. Сколько серий: 10 эпизодов.

10 эпизодов. Жанр: аниме, фантастика, боевик.

аниме, фантастика, боевик. Страна: Япония.

«Призрак в доспехах»: где смотреть?

Первый эпизод вышел 7 июля на «Кинопоиске» и KION. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 8 сентября.

Новая старая Мотоко

К современному «Призраку в доспехах» одна глобальная претензия — он не похож на аниме 1995-го, даже когда дословно его повторяет. В свежей версии идентичное вступление со встречей заговорщиков, штурмом и Мотоко, которая летит мимо окон и активирует камуфляж. Там даже реплики похожие: «Не стрелять, команды палить не было!»

Но ощущения от этих сцен совершенно разные. Прежний «Призрак» был мрачным, приземлённым и философским. Новый — задорный, красочный и с гипертрофированными эмоциями, когда лица заливаются краской, а рты разеваются до абсурдных размеров.

На недовольство весёлым тоном найдётся убедительный контраргумент. У «Призрака в доспехах» есть манга-первоисточник. И как раз Мамору Осии в 1995-м сильно его переиначил, добавив реализма и депрессивных настроений. Тем временем новое аниме дотошно следует оригиналу и сохраняет его стиль, юмор, характеры персонажей. Всё верно: изначальная Мотоко — юморная и саркастичная бунтарка, которая при необходимости врежет начальству и потом посмеётся с напарниками.

Какая версия лучше? Я без раздумий выберу аниме Осии с его взрослостью и упадничеством, но это исключительно вопрос вкуса. Не сомневаюсь, что свежая экранизация найдёт своего фаната. Её и правда есть за что хвалить.

Несмотря на шутки и цветовую гамму, «Призрак в доспехах» остаётся произведением для взрослых. Да, герои здесь веселятся и карикатурно заливаются краской. Но ещё отстреливают солдатам ноги, смотрят на товарищей с вышибленными мозгами и разбираются с кошмарными делами. Как вариант — с отморозками, которые массово промывают детям мозги и вообще строят концлагерь для самых маленьких.

Не ведитесь на показную беззаботность, ведь в нужный момент аниме бывает жестоким и оправдывает рейтинг «18+». Во многом благодаря контрасту брутальные сцены всегда производят сильный эффект.

Я очарован стилем старого аниме, но было бы наивно не признать: этот «Призрак в доспехах» тоже классно выглядит. Поначалу анимация отталкивает, но минута за минутой ей всё больше проникаешься. Потому что за вычурной мультяшностью стоят отменная операторская работа, зрелищные движения и пули, которые почти без монтажных склеек пронзают несколько стен и отрывают злодею кибернетические ноги. Интересно ли смотреть на такое? Безусловно.

Эффектность не удивляет. За аниме отвечает студия Science SARU, а в её портфолио есть эксцентричный «Дандадан», где бабушка становилась кунг-фу мастером, а подземный мир обретал причудливую архитектуру. В плане режиссуры и визуала с «Призраком в доспехах» команда тоже справилась.

К аниме много вопросов. Главный вот в чём: удастся ли объединить яркость и глубину произведения? В версии Осии стиль идеально подчёркивал философские вопросы, поэтому после эпизода с плачущим курьером хотелось нажать на паузу и задумчиво смотреть в окно. Любопытно, какой будет эта сцена в 2026-м. Если Science SARU и здесь преуспеет, то нам останется только аплодировать.

«Призрак в доспехах»: стоит ли смотреть?

Если вы ассоциируете «Призрака в доспехах» с аниме 1995 года, то эта версия может смутить яркостью и легкомыслием. Однако ей стоит дать шанс. Здесь шутливый авантюризм соседствует с кровью и страдающими детьми, а мультяшность — с отменными режиссурой и операторской работой. В таком стиле, скопированном из манги, тоже есть своё очарование.

Оценка «Призрака в доспехах» — 7,5 из 10

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Завораживающая режиссура.

Очаровательная Мотоко.

Сочетание лёгкости и брутальности.

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