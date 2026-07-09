Любовь Аксенова выбрала путь мести

Сериал «Холод» с Любовью Аксеновой в роли арестантки, бегущей из тюрьмы, выйдет 16 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

По сюжету главная героиня Женя попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала. Женщине вменяют вину за аварию на Кутузовском проспекте, в результате которой не стало ее семьи. В колонии Женя встречает заключенную Яну (Линда Лапиньш), направившую ее на путь мести.

Создатели сравнивают «Холод» с «Графом Монте-Кристо», но в центре сюжета здесь — женщина. Любовь Аксенова отмечает, что Женя сначала кажется хрупкой, но после трагедии в ней просыпается невероятная сила. Актрису особенно тронул путь героини, которая превращает боль в волю, проходя через испытания.

Сериал выйдет сразу в трех онлайн-кинотеатрах — Иви, START и Wink. Режиссером и автором сценария выступил Алексей Казаков. В актерский состав, помимо Аксеновой и Лапиньш, также вошли: Лариса Гузеева, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова и другие.