В России покажут отреставрированный мультфильм "Шепот сердца"

6 августа в российский прокат выйдет анимационный фильм знаменитой студии Ghibli по сценарию Хаяо Миядзаки "Шепот сердца". Картина 1995 года впервые появится на больших экранах в 4K-реставрации и с новой озвучкой от "Студийной банды". Также сеансы будут проходить на японском языке с субтитрами.

© Российская Газета

По сюжету токийская школьница Сидзуку живет в мире книг и собственных стихов, пока случайная зацепка - одно и то же имя в библиотечных формулярах - не приводит ее к тайному собеседнику. Им оказывается сверстник, который поначалу ее раздражает и не вызывает доверия. Однако их встреча становится катализатором глобальных личностных изменений главной героини - его одержимость искусством подталкивает девочку к собственным творческим поискам.

Так и рождается вымышленный мир, в котором статуэтка кота из антикварного магазина оживает и становится проводником Сидзуку в волшебное путешествие, помогая ей разобраться в себе, своих чувствах и воплотить настоящую мечту.

"Шепот сердца" стал важной вехой для Studio Ghibli: это первая работа студии, в которой применялась компьютерная графика, и одна из первых японских картин с объемным звуком Dolby Digital. Визуальный ряд фильма во многом определил художник-импрессионист Наохиса Иноэ. Миядзаки увидел его работы на выставке, куда его пригласил сам автор, и был настолько очарован, что предложил сотрудничество.

Кроме того, это была вторая попытка Миядзаки и Исао Такахаты доверить режиссуру другому постановщику. Выбор пал на Ёсифуми Кондо - ведущего аниматора Ghibli, который до этого работал над "Могилой светлячков", "Моим соседом Тоторо" и "Ведьминой службой доставки".

За детскими лицами и волшебными пейзажами в фильмах Ghibli всегда маячат взрослые по своей природе вопросы: как найти свое место, что такое любовь, куда уходит время. Миядзаки и другие соавторы умело прячут эти глубинные экзистенциальные темы за пестрой цветовой палитрой, сновидческими и мистическими пространствами, тем самым безболезненно выводя зрителя на заведомо сложный внутренний диалог.