Объявлены номинанты на премию «Эмми» 2026

«Из многих», «Рыцарь семи королевств» и другие — номинанты на премию «Эмми»-2026
8 июля стал известен список номинантов на знаменитую телевизионную премию «Эмми-2026». Организаторы рассказали о проектах, которые будут бороться за награды на предстоящей церемонии. Само мероприятие состоится 14 сентября.
Так, в число номинантов вошли такие популярные шоу, как «Из многих" «Рыцарь семи королевств» и «Бухта вдов». Второй сезон знаменитого сериала «Больница Питт» получил больше всего номинаций (25).
Лучший драматический сериал
- «Рыцарь семи королевств»;
- «Из многих»;
- «Дипломатка»;
- «Рай»;
- «Больница Питт»;
- «Медленные лошади»;
- «Позолоченный век»;
- «Друзья и соседи».
Лучший комедийный сериал
- «Бухта вдов»;
- «Никто этого не хочет»;
- «Терапия»;
- «Убийства в одном здании»;
- «У Марго проблемы с деньгами»;
- «Хитрости»;
- «Медведь»;
- «Начальная школа «Эбботт».
Лучший мини-сериал или антология
- «Чудовище внутри меня»;
- «Грызня»;
- «ГКС. Сент-Луис»;
- «История любви»;
- «Во всём виновата она».
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун («Рай»);
- Гари Олдман («Медленные лошади»);
- Марк Руффало («Задание»);
- Ноа Уайли («Больница Питт»);
- Руфус Сьюэлл («Дипломатка»).
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»);
- Стив Карелл («Рустер»)
- Мэттью Риз («Бухта вдов»);
- Джейсон Сигел («Терапия»);
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»).
Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или фильме
- Риз Ахмед («Наживка»);
- Джейсон Бейтман («Чёрный кролик»);
- Чарли Ханнэм («Монстры»);
- Оскар Айзек («Грызня»);
- Мэттью Риз («Бухта вдов»).
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Рэй Сихорн («Из многих»):
- Кери Рассел («Дипломатка»);
- Зендея («Эйфория»);
- Чейз Инфинити («Заветы»);
- Кэрри Кун («Позолоченный век»).
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»);
- Эль Фаннинг («У Марго проблемы с деньгами»);
- Лиза Кудроу («Возвращение»);
- Джин Смарт («Хитрости»);
- Айо Эдебири («Медведь»).
Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или фильме
- Клэр Дейнс («Чудовище внутри меня»);
- Салли Филд («Необычайно умные создания»);
- Кэри Маллиган («Грызня»);
- Сара Пиджон («История любви»);
- Сара Снук («Во всём виновата она»).