Объявлены номинанты на премию «Эмми» 2026

8 июля стал известен список номинантов на знаменитую телевизионную премию «Эмми-2026». Организаторы рассказали о проектах, которые будут бороться за награды на предстоящей церемонии. Само мероприятие состоится 14 сентября.

© Чемпионат.com

Так, в число номинантов вошли такие популярные шоу, как «Из многих" «Рыцарь семи королевств» и «Бухта вдов». Второй сезон знаменитого сериала «Больница Питт» получил больше всего номинаций (25).

Лучший драматический сериал

«Рыцарь семи королевств»;

«Из многих»;

«Дипломатка»;

«Рай»;

«Больница Питт»;

«Медленные лошади»;

«Позолоченный век»;

«Друзья и соседи».

Лучший комедийный сериал

«Бухта вдов»;

«Никто этого не хочет»;

«Терапия»;

«Убийства в одном здании»;

«У Марго проблемы с деньгами»;

«Хитрости»;

«Медведь»;

«Начальная школа «Эбботт».

Лучший мини-сериал или антология

«Чудовище внутри меня»;

«Грызня»;

«ГКС. Сент-Луис»;

«История любви»;

«Во всём виновата она».

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун («Рай»);

Гари Олдман («Медленные лошади»);

Марк Руффало («Задание»);

Ноа Уайли («Больница Питт»);

Руфус Сьюэлл («Дипломатка»).

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»);

Стив Карелл («Рустер»)

Мэттью Риз («Бухта вдов»);

Джейсон Сигел («Терапия»);

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»).

Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или фильме

Риз Ахмед («Наживка»);

Джейсон Бейтман («Чёрный кролик»);

Чарли Ханнэм («Монстры»);

Оскар Айзек («Грызня»);

Мэттью Риз («Бухта вдов»).

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Рэй Сихорн («Из многих»):

Кери Рассел («Дипломатка»);

Зендея («Эйфория»);

Чейз Инфинити («Заветы»);

Кэрри Кун («Позолоченный век»).

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»);

Эль Фаннинг («У Марго проблемы с деньгами»);

Лиза Кудроу («Возвращение»);

Джин Смарт («Хитрости»);

Айо Эдебири («Медведь»).

Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или фильме