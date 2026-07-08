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«Из многих», «Рыцарь семи королевств» и другие — номинанты на премию «Эмми»-2026

Чемпионат.com

8 июля стал известен список номинантов на знаменитую телевизионную премию «Эмми-2026». Организаторы рассказали о проектах, которые будут бороться за награды на предстоящей церемонии. Само мероприятие состоится 14 сентября.

Объявлены номинанты на премию «Эмми» 2026
© Чемпионат.com

Так, в число номинантов вошли такие популярные шоу, как «Из многих" «Рыцарь семи королевств» и «Бухта вдов». Второй сезон знаменитого сериала «Больница Питт» получил больше всего номинаций (25).

Лучший драматический сериал

  • «Рыцарь семи королевств»;
  • «Из многих»;
  • «Дипломатка»;
  • «Рай»;
  • «Больница Питт»;
  • «Медленные лошади»;
  • «Позолоченный век»;
  • «Друзья и соседи».

Лучший комедийный сериал

  • «Бухта вдов»;
  • «Никто этого не хочет»;
  • «Терапия»;
  • «Убийства в одном здании»;
  • «У Марго проблемы с деньгами»;
  • «Хитрости»;
  • «Медведь»;
  • «Начальная школа «Эбботт».

Лучший мини-сериал или антология

  • «Чудовище внутри меня»;
  • «Грызня»;
  • «ГКС. Сент-Луис»;
  • «История любви»;
  • «Во всём виновата она».

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун («Рай»);
  • Гари Олдман («Медленные лошади»);
  • Марк Руффало («Задание»);
  • Ноа Уайли («Больница Питт»);
  • Руфус Сьюэлл («Дипломатка»).

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»);
  • Стив Карелл («Рустер»)
  • Мэттью Риз («Бухта вдов»);
  • Джейсон Сигел («Терапия»);
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»).

Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или фильме

  • Риз Ахмед («Наживка»);
  • Джейсон Бейтман («Чёрный кролик»);
  • Чарли Ханнэм («Монстры»);
  • Оскар Айзек («Грызня»);
  • Мэттью Риз («Бухта вдов»).

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Рэй Сихорн («Из многих»):
  • Кери Рассел («Дипломатка»);
  • Зендея («Эйфория»);
  • Чейз Инфинити («Заветы»);
  • Кэрри Кун («Позолоченный век»).

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»);
  • Эль Фаннинг («У Марго проблемы с деньгами»);
  • Лиза Кудроу («Возвращение»);
  • Джин Смарт («Хитрости»);
  • Айо Эдебири («Медведь»).

Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или фильме

  • Клэр Дейнс («Чудовище внутри меня»);
  • Салли Филд («Необычайно умные создания»);
  • Кэри Маллиган («Грызня»);
  • Сара Пиджон («История любви»);
  • Сара Снук («Во всём виновата она»).