Названа дата выхода в России триллера «Долина улыбок»

Триллер "Долина улыбок" (La Valle Dei Sorrisi, 18+), обладатель премии Федерации итальянских киноклубов Венецианского фестиваля, выйдет в российский прокат 9 июля 2026 г.

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Сюжет разворачивается вокруг учителя физкультуры Серджо, который приезжает в деревню Ремис и обнаруживает, что все местные жители невероятно спокойные. Хозяйка отеля объясняет это необычными способностями подростка Маттео, который через объятия забирает у людей боль и связывает их с мертвыми. Однако такая помощь требует взамен высокой платы.

Как отмечает издание Variety, для режиссера Паоло Стрипполи ("Классическая история ужасов") "Долина улыбок" стала прежде всего исследованием того, как человек стремится быть частью группы, хочет избежать страданий и чем эти желания могут быть опасны.

Постановщик также выступил сценаристом вместе с Якопо Дель Джудиче ("Дожди") и Мило Тиссоне ("Сумасшедший боксер").

Роли исполнили Микеле Риондино ("Любимая ученица Вивальди"), Романа Маджора Вергано ("Ее история"), Роберто Читран ("Конклав") и другие.

Помимо победы на Венецианском фестивале фильм завоевал престижную премию Солинаса за сценарий, а также был номинирован на кинопремию "Давид ди Донателло" за визуальные спецэффекты.