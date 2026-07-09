Петли времени и внеземной разум: какие научно-фантастические фильмы стоит посмотреть

Научно-фантастические фильмы дают зрителям не только возможность посмотреть на удивительные технологии и космические путешествия, но и поднимают важные вопросы о природе человека и его взаимодействии с окружающим миром. Какие ленты в этом жанре стоит посмотреть — в подборке «Вечерней Москвы».

«Интерстеллар»

Из-за изменения климата на Земле начинается засуха и продовольственный кризис, который ставит под угрозу существование человечества. Ученые отправляют группу космонавтов во главе с бывшим пилотом NASA Джозефом Купером в черную дыру, через которую можно попасть в отдаленные уголки Вселенной, чтобы найти новую пригодную для жизни планету. Однако она оказывается не просто «тоннелем», но и изменяет саму ткань пространства-времени.

«Матрица»

Днем Томас Андерсон работает в обычном офисе, а по ночам становится хакером Нео, который борется с системой. Но однажды его жизнь делится на «до» и «после», когда он встречается с таинственными людьми, раскрывающими ему ужасающую правду, которая переворачивает все представления человека о реальности.

«Начало»

Шпион Доминик Кобб известен тем, что крадет корпоративные тайны, используя технологию совместных сновидений. Проникая в подсознание других людей во время сна, он «изымает» самые ценные секреты. Чтобы вернуться к своим детям, Кобб соглашается на практически невыполнимую работу. На этот раз ему предстоит не украсть информацию, а внедрить идею в подсознание жертвы.

«Прибытие»

12 космических кораблей с инопланетянами прилетают на Землю. Спецслужбы, пытаясь понять причины и цели появления пришельцев, поручают команде ученых во главе с лингвистом Луизой Бэнкс найти с внеземными гостями общий язык. Инопланетяне пытаются вступить в контакт с землянами через своеобразную прозрачную стену, на которой используют свою письменность, напоминающую круги. Теперь судьба всего человечества в руках Луизы.

«Космическая одиссея 2001 года»

Сюжет начинается с доисторических времен, где загадочный черный монолит, помещенный внеземной цивилизацией, влияет на развитие ранних приматов. Спустя миллионы лет люди обнаруживают на Луне такой же камень и ловят мощный сигнал, который тот отправляет в космос. По его следам отправляется исследовательский корабль «Дискавери», на борту которого всего два бодрствующих члена экипажа и суперкомпьютер HAL 9000. Они должны понять, почему инопланетяне следят за Землей. На пути их ждет множество неожиданных открытий.

«Вечное сияние чистого разума»

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живет обычной и ничем не примечательной жизнью. Но однажды он решает не идти на работу, садится в электричку и едет к морю. Там Джоэл встречает девушку с ярко-синими волосами по имени Клементина. В процессе общения у них возникает ощущение, что они уже давно знакомы. И не просто так.

«Назад в будущее»

Подросток Марти из 1980-х попадает в 1950-е годы с помощью машины времени, созданной его другом — профессором Эмметом Брауном. Там он встречается со своими будущими родителями и молодым ученым. Однако чтобы вернуться назад в свое время, Марти нужно удостовериться, что его родители познакомятся и полюбят друг друга.

«Солярис»

События разворачиваются в далеком будущем на орбитальной станции у планеты Солярис. Планета целиком покрыта живым океаном, который постоянно меняет форму и создает сложные структуры. Все, кто пытался его изучить, сходили с ума. Сможет ли прибывший на станцию психолог Крис Кельвин разобраться в ситуации и не разделить судьбу своих предшественников?

«Бегущий по лезвию 2049»

Люди будущего во всем полагаются на репликантов — андроидов, выполняющих за них всю опасную работу. Преследование взбунтовавшихся роботов также поручают репликантам. Один из них — агент Кей — в своем расследовании узнает шокирующую правду, которая ставит под угрозу существование человечества.

«Терминатор»

В Лос-Анджелес 1984 года из постапокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а люди борются за свое выживание, прибывает безжалостный киборг Терминатор. Его цель — некая Сара Коннор, которая в будущем станет матерью героя, от которого зависит судьба всего человечества. Чтобы спасти Сару, в 1984 год прибывает и солдат Кайл Риз. Однако победить Терминатора в открытой схватке невозможно, поэтому Саре и Кайлу нужно спасаться бегством.

«Вспомнить все»

Жизнь простого работяги Дага Куэйда однообразна и скучна. Поэтому, чтобы хоть как-то развлечься, он решает воспользоваться услугами одной компании, которая посылает в его мозг определенные импульсы, создающие иллюзию, что он — совершенно другой человек, живущей интересной жизнью. Однако что-то идет не так, и после сеанса Даг совершенно не может понять, кто он на самом деле — простой рабочий или спецназовец, владеющий всеми видами оружия и боевых искусств. Его боятся, его хотят убить, на него открыт сезон охоты, и даже любимая жена пытается свернуть ему шею. Поэтому, чтобы выжить, ему нужно вспомнить все.

«Петля времени»

2074 год. За всеми людьми установлен тотальный контроль, так что убить человека без привлечения внимания властей невозможно. Поэтому бандиты стали использовать петли времени, чтобы отправлять своих жертв в 2044 год, где их убивали специально обученные киллеры, ведь в то время на Земле царили хаос и анархия. Джо и его друг Сет работают киллерами и послушно убивают невольных путешественников во времени, однако хорошо отлаженная система дает сбой, когда они сталкиваются с собственными постаревшими версиями.

«Гаттака»

Действие фильма разворачивается в будущем, где манипуляции с ДНК стали нормой жизни, а во главу угла ставится безупречная генетика граждан. В таком мире люди, рожденные естественным путем, считаются отбросами общества, они не могут занять значимое положение или подняться по социальной лестнице, ведь все остальные превосходят их генетически. Один из таких «несовершенных» людей — Винсент Фримэн — страстно мечтает о космических путешествиях, однако его не допускают. Тогда он решает заключить сделку с идеальным, но травмированным человеком, который готов уступить свою личность.

«Чужой»

В далеком будущем экипаж грузового космического корабля «Ностромо», возвращающегося на Землю, принимает сигнал с планетоида LV‑426. Предполагая, что это может быть просьба о помощи, команда, согласно всем инструкциям, ищет его источник, но повсюду на планете обнаруживает предметы, по виду напоминающие гигантские коконы. Астронавты сталкиваются с неизвестной и очень опасной формой жизни.

«Парк юрского периода»

В крови ископаемых комаров обнаруживают ДНК динозавров, что позволяет ученым буквально возродить древних ящеров. После этого огромных животных отправляют в парк развлечений, где на них может посмотреть любой посетитель. Незадолго до открытия несколько ученых едут в парк, однако в это же время из-за одного из сотрудников нарушается система охраны и отключается защитный барьер, отделяющий динозавров от людей.

Жанр научной фантастики постепенно завоевывает свое место не только среди фильмов, но и среди сериалов. За последние годы вышло множество отличных проектов, рассказывающих о технологиях будущего, перемещениях во времени и путешествиях по космосу. «Вечерняя Москва» составила топ-7 научно-фантастических сериалов, которые стоит посмотреть.