«Худший ремейк Disney»: критики громят фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном
10 июля состоится мировая премьера фильма «Моана» — ремейка одноимённого мультфильма с Дуэйном Джонсоном («Крушитель») в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 32% свежести.
Проект ругают буквально за всё: некачественные декорации, неприятную компьютерную графику и странную актёрскую игру. Отдельно отмечают лишь работу Дуэйна Джонсона, по которому видно, что ему нравится его герой. В остальном ремейк называют слишком покадровым повторением оригинального мультфильма 2016 года, который не даст зрителю ничего нового.
Что пишут критики про ремейк «Моаны»:
- Практически каждая реплика и и песня в новом фильме идентичны версии 2016 года, за исключением нескольких незначительных улучшений или дополнительных комедийных вставок. Для существования этого фильма нет никаких художественных или эстетических оснований.
- Покадровый ремейк, в котором добавлены живые актёры, такие как Дуэйн Джонсон, но которому не хватает остроумия, обаяния и душевности оригинала.
- Существует множество бездарно снятых фильмов, которые значительно хуже, чем «Моана». Тем не менее, я отношусь к этим фильмам и их создателям с гораздо большим уважением, чем к этому.
- «Моана» лишена очарования и волшебства оригинальной версии. Но что еще хуже, ей не хватает индивидуальности. Она входит в число худших диснеевских фильмов десятилетия.
- Фильм стал ещё одним доказательством того, что Disney продолжит снимать банальные копии своих фильмов, которые никогда не будут лучше оригиналов и, как ни парадоксально, мешают им создавать что-то новое.
«Моана» расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.