«Худший ремейк Disney»: критики громят фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном

10 июля состоится мировая премьера фильма «Моана» — ремейка одноимённого мультфильма с Дуэйном Джонсоном («Крушитель») в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 32% свежести.

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Проект ругают буквально за всё: некачественные декорации, неприятную компьютерную графику и странную актёрскую игру. Отдельно отмечают лишь работу Дуэйна Джонсона, по которому видно, что ему нравится его герой. В остальном ремейк называют слишком покадровым повторением оригинального мультфильма 2016 года, который не даст зрителю ничего нового.

Что пишут критики про ремейк «Моаны»:

Практически каждая реплика и и песня в новом фильме идентичны версии 2016 года, за исключением нескольких незначительных улучшений или дополнительных комедийных вставок. Для существования этого фильма нет никаких художественных или эстетических оснований.

Покадровый ремейк, в котором добавлены живые актёры, такие как Дуэйн Джонсон, но которому не хватает остроумия, обаяния и душевности оригинала.

Существует множество бездарно снятых фильмов, которые значительно хуже, чем «Моана». Тем не менее, я отношусь к этим фильмам и их создателям с гораздо большим уважением, чем к этому.

«Моана» лишена очарования и волшебства оригинальной версии. Но что еще хуже, ей не хватает индивидуальности. Она входит в число худших диснеевских фильмов десятилетия.

Фильм стал ещё одним доказательством того, что Disney продолжит снимать банальные копии своих фильмов, которые никогда не будут лучше оригиналов и, как ни парадоксально, мешают им создавать что-то новое.

«Моана» расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.