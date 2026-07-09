Почему российский хоррор «Невеста» переснимут в Латинской Америке

Режиссер Святослав Подгаевский снимает фильмы с прицелом на рынок Латинской Америки, объяснил НСН кинокритик Александр Голубчиков.

© Кадр из фильма Невеста (2017)

Фильмы режиссера Святослава Подгаевского любят в Латинской Америке, поэтому в какой-то момент постановщик стал снимать кино с прицелом именно на этот рынок, а «Невеста» еще и стала самым успешным российским хоррором за рубежом, этим и объясняется выбор латиноамериканских продюсеров, рассказал НСН кинокритик Александр Голубчиков.

В Латинской Америке переснимут российский фильм ужасов «Невеста» Святослава Подгаевского. Права на ремейк приобрели компании Corazon Films и BF Distribution, а сценарист Эмилио Портес приступил к работе над адаптацией. Оригинальный хоррор вышел в прокат в 2017 году и при бюджете $800 тысяч во всем мире собрал без малого $7 млн. Голубчиков объяснил интерес латиноамериканцев к ремейку общей популярностью картин Подгаевского на континенте.

«Фильмы Подгаевского в принципе всегда были популярны в Латинской Америке, и, пожалуй, даже больше, чем в России. В свое время это подметили продюсеры, в частности Иван Капитонов, который вместе с Подгаевским основал компанию QS Films. Последние из проектов Подгаевского в жанре хорроров они уже делали с прицелом не только на международный прокат, а именно на Латинскую Америку. Добавили католические символы, еще что-то такое, что ориентировано конкретно на этот рынок, потому что там это очень хорошо продавалось. И ничего удивительного в том, что именно "Невеста" — это "первая ласточка" на ремейк, потому что она была самым успешным из фильмов Подгаевского в плане проката за рубежом. Там довольно универсальная история, и она, скорее, даже не очень российская, а более международная. Плюс дистрибуцией занималась компания "Планета Информ", которая, неплохо реализует права на картины и на прокат», — пояснил собеседник НСН.

По словам критика, не так много российских фильмов становятся основой для зарубежных адаптаций, и появление нового ремейка — важное событие.

«Не сказать, чтобы часто наши фильмы покупали для адаптации на другие рынки, и поэтому в каком-то смысле это прецедент. По большому счету, больше было разговоров о том, чтобы делать адаптации наших проектов, нежели самих ремейков. После ремейка "Ирония судьбы в Голливуде", которую сделал Марюс Вайсберг в 2022 году последним массовым ремейком у нас стал "Холоп", у которого есть и французская адаптация, и турецкая, и другие. После этого российские фильмы не подвергались переделкам международным. И это хороший камбэк нашего кино на международную арену именно в плане формата адаптации», — отметил Голубчиков.

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