Какие фильмы вернутся на большие экраны в июле

Летние месяцы хороши для отдыха, встреч и, конечно, кино. А когда в прокат выходят долгожданные продолжения с любимыми героями, то пропустить их точно не хочется. В этой подборке собраны фильмы, которые вернутся на большие экраны в июле.

© КАдр из фильма "Человек-паук: Новый день"

Жанр: комедия, семейный

Владик снова едет в деревню к деду Юре, чтобы как следует отдохнуть, но спокойному лету не бывать - появляется Виктор, дедушка мальчика по папиной линии. Кажется, он идеален во всем: задаривает внука дорогими подарками и рассказывает о путешествиях по миру. Между Юрой и Виктором вспыхивает соперничество за внимание Владика, но вскоре вскрывается старый секрет, который помогает Юре обойти блестящего конкурента.

В ролях: Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Александр Ильин, Мирон Лебедев, Алиса Руденко, Владислав Фокин и другие.

РГ

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный

Это уже третий фильм о миньонах и приквел всей франшизы "Гадкий Я". Действия разворачиваются в Голливуде 1920-х годов, где герои уже успели стать звездами. Джеймс загорается идеей снять фильм ужасов о чудовищах, и миньоны отправляются на поиски страшных монстров.

Роли озвучили: Зои Дойч, Эллисон Дженни, Бобби Мойнахан, Джесси Айзенберг, Джефф Бриджес, Кристоф Вальц, Фил ЛаМарр, Джордж Лукас, Трей Паркер, Пьер Коффин и другие.

РГ

Жанр: мюзикл, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

За первые сутки трейлер игрового ремейка одноименного мультфильма набрал 182 миллиона просмотров, став вторым по популярности в истории студии Disney. Сюжет остался прежним - Моана впервые покидает родной остров Мотунуи и вместе с полубогом Мауи отправляется в путешествие, чтобы вернуть процветание своему народу.

В ролях: Кэтрин Лагаайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи, Фрэнки Адамс, Рина Оуэн, Джемейн Клемент, Арья Касарла и другие.

РГ

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Проект станет самым продолжительным сольным фильмом о Человеке-пауке, его хронометраж составит 150 минут.

После заклинания Доктора Стрэнджа проходит четыре года. Питер Паркер остался совсем один, его забыли все, даже самые близкие, поэтому он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке. Из-за большой нагрузки его способности сильно меняются, а вместе с тем появляется один из самых опасных злодеев за все время.

В ролях: Том Холланд, Зендея, Сэди Синк, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, Трэмелл Тиллман, Майкл Мэндо, Марк Руффало, Зарра Каан, Джамал Берчери и другие.

РГ

Жанр: ужасы

Это уже шестая часть франшизы, начатой Сэмом Рэйми в 1981 году. "Пекло" продолжает линию перезапуска, которую начали "Зловещие мертвецы: Черная книга" и "Восстание зловещих мертвецов".

Вдова приезжает в дом семьи ее покойного мужа в поисках утешения, но вскоре все родственники становятся одержимыми демонами. Оказывается, что клятвы любви и верности действуют даже после смерти.

В ролях: Хантер Духэн, Люсиан Бьюкенен, Сухейла Якуб, Эролл Шанд, Тэнди Райт, Грета ван ден Бринк, Мод Дэвей, Джордж Пуллар, Кеану Карим, Виктори Ндукве и другие.