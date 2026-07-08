Начались съемки третьего сезона сериала «Фоллаут»

Стартовал съёмочный процесс третьего сезона «Фоллаута». О продолжении работы над сериалом сообщил Уолтон Гоггинс, играющий Гуля — он также поделился снимками с площадки.

Дата выхода новых эпизодов пока неизвестна.

Следующая часть материала содержит спойлеры ко второму сезону.

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Финал второго сезона дал понять, что Гуль отправится в Колорадо — регион, который ранее не был детально показан в играх серии. Герой полагает, что именно там находятся его жена и дочь. При этом авторы не планируют завершать линию Мистера Хауса и Нью-Вегаса.

Шоу по одноимённой серии игр Fallout уже стало одной из самых успешных геймерских экранизаций. Второй сезон «Фоллаута» посмотрели 83 млн зрителей.