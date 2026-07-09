В «Миньонах и монстрах» нашли упоминание скандальной OnlyFans-модели

Режиссер мультфильма «Миньоны и монстры» Пьер Коффин опроверг появившиеся в интернете предположения о том, что в одной из сцен картины содержится отсылка к OnlyFans-модели Бонни Блю. Об этом сообщает Complex.

Поводом для обсуждения стал проморолик с футбольной сценой, в которой один из миньонов, озвученный Коффин, произносит набор слов на вымышленном языке. После упоминания имен Дуа Липы и Сабрины Карпентер часть зрителей решила, что персонаж также произносит имя Бонни Блю. Из-за этого ролик быстро стал вирусным в социальных сетях.

В интервью The Movie Dweeb режиссер заявил, что не упоминал Бонни Блю и даже не знал о существовании этой модели до появления обвинений. По его словам, после обсуждений он переслушал запись и убедился, что не произносил ее имя.

Коффин пояснил, что на самом деле персонаж произносит фамилию одного из аниматоров фильма – Раджабалипура. По его мнению, в речи миньонов слово могло показаться зрителям похожим на имя Бонни Блю, что и стало причиной недоразумения.

Мультфильм вышел в мировой прокат 1 июля. За первые пять дней картина собрала $64 млн, что стало самым низким стартом во франшизе, однако мировые кассовые сборы уже достигли $164,5 млн, из которых $100 млн пришлись на международный прокат.