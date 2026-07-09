Появился первый постер второго сезона сериала «Гангстерленд»

Paramount опубликовала дебютный постер второго сезона сериала «Гангстерленд». На нём не показали персонажей, изображение показывает просто.

© Чемпионат.com

Первый постер второго сезона «Гангстерленда»

© Paramount

В сериале современным Лондоном заправляют две криминальные группировки: Харрисоны и Стивенсоны. Их лидеры бешено ненавидят друг друга и лишь чудом поддерживают мир. Однако их дети внезапно собираются вместе и отрываются в ночном клубе. Ребята дружно общаются и, казалось бы, однажды помирят семьи. Увы, один из парней внезапно пропадает без вести.

Том Харди после скандала всё же снимется в третьем сезоне, хотя изначально был настроен больше не появляться в шоу из-за разногласий с продюсерами. Сегодня должен выйти трейлер второго сезона шоу.