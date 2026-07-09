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Появился первый постер второго сезона сериала «Гангстерленд»

Чемпионат.com

Paramount опубликовала дебютный постер второго сезона сериала «Гангстерленд». На нём не показали персонажей, изображение показывает просто.

Появился первый постер второго сезона сериала «Гангстерленд»
© Чемпионат.com

Первый постер второго сезона «Гангстерленда»

© Paramount

В сериале современным Лондоном заправляют две криминальные группировки: Харрисоны и Стивенсоны. Их лидеры бешено ненавидят друг друга и лишь чудом поддерживают мир. Однако их дети внезапно собираются вместе и отрываются в ночном клубе. Ребята дружно общаются и, казалось бы, однажды помирят семьи. Увы, один из парней внезапно пропадает без вести.

Том Харди после скандала всё же снимется в третьем сезоне, хотя изначально был настроен больше не появляться в шоу из-за разногласий с продюсерами. Сегодня должен выйти трейлер второго сезона шоу.