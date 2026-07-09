Боевик «Живая ярость» в духе «Рейда» вышел в кинотеатрах России

Сегодня в кинротеатрах России состоялась премьера боевика «Живая ярость» в духе «Рейда». Ленту можно посмотреть во многих городах страны.

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«Живая ярость» рассказывает историю мастера Ван Вэя, который отправляется на поиски своей дочери после того, как её похитила преступная группировка. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена тоже таинственно исчезла. Мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.

«Живая ярость» — один из самых высокооценённых фильмов 2026 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 97% критиков и 95% зрителей.