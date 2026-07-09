«Сбер» запустил собственную киностудию SberStudios на базе 16-го павильона «Мосфильма». Площадь студии составляет 1,6 тысяч кв м. Она предназначена для съемок кино, рекламы и проведения мероприятий. Ключевым направлением работы в студии станет технология Virtual Production: съемки проходят не на хромакее, а в окружении светодиодного LED-экрана, который в режиме реального времени транслируют необходимые изображения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сбера».

По словам маркетинг-директора кинокомпании Yellow, Black and White Александра Ильина, любые инновации идут на пользу индустрии, а решение «Сбера» особенно полезно проектам с большим количеством экшен-сцен. PR-директор «Авито» Ульяна Смольская считает, что SberStudios может быть востребована для проведения мероприятий из-за высокого спроса на современные площадки. В свою очередь руководитель направления игрового кино «Союзмультфильма» Нелли Яралова отмечает, что основными драйверами спроса на новую студию, вероятнее всего, станут рекламные проекты, сказки и семейное кино. Хотя технологии Virtual Production в российском кино пока не часто используются, в США и Китае они уже стали привычным инструментом кинопроизводства.

В то же время источник РБК на медиарынке напоминает, что в России уже работает студия, специализирующая на Virtual Production, – компания XOVP. Но, по его словам, эта студия уступает по размеру SberStudios. Вместе с тем собеседник издания считают технологию «Сбера» пока слишком передовой для российского кинорынка, а потому интерес к новой площадке проявят лишь отдельные игроки.

По словам директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислава Крейнина, якорным клиентом студии является «Сбер», но площадка открыта для сотрудничества со всеми участниками рынка. Строительство студии профинансировано за счет чистой прибыли «Сбермаркетинга», а ожидаемый срок окупаемости инвестиций составляет четыре года. По оценке The Business Research Company, на которую ссылается Крейнин, мировой рынок Virtual Production по итогам 2026 года достигнет $3,9 млрд, а к 2030-му вырастет до $8 млрд, а потому инвестиции в свою студию – это «инвестиции и в перспективу, и в быстрорастущий сегмент». Российский рынок Virtual Production пока заметно меньше и оценивается в 800 млн рублей. Однако, резюмирует Крейнин, за пять лет эта цифра может вырасти в пять, а то и в семь раз.