В кинотеатрах России вышла драмеди «Трасса «Море — Море»

С сегодняшнего дня в российских кинотеатрах стартовали показы драмеди «Трасса «Море — Море». Ленту уже можно посмотреть во многих кинотеатрах страны.

Описание фильма

Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулём — наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, а также её новый жених. Тёма пойдет на всё, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасённая ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни — если не откажут тормоза.

Это дебютный полный метр Ильи Храмова. В ленте снялись Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева и другие.