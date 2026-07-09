Продюсер назвал разницу в работе с ИИ у артистов и обычных людей

Музыканты совершенно по-другому используют нейросети, заявил в пресс-центре НСН Игорь Краев. Продюсеры и исполнители проводят долгую работу над первым результатом от ИИ, поэтому их труды являются полностью самостоятельным продуктом, рассказал в пресс-центре НСН основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев. Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру, и Россия не остается в стороне. Нейросети уже способны самостоятельно создавать музыку, писать тексты песен, генерировать вокал, а виртуальные исполнители набирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Краев отметил, что создать хороший трек на основе ответа ИИ не так просто. «Если обычный человек дает задание нейросети, получает результат, то на него он оказывает минимальное влияние. Он может только задать промпт и оценивать запрос, но профессиональные продюсеры и артисты действуют не так. Они проигрывают и перепевают треки вживую. Никто никогда не скажет, что это сгенерированная история, потому что убирают все и технические следы, сводят музыку, перезаписывают это. Все, что перепето, проиграно и записано живыми людьми, по факту уже не является ИИ-треком», — объяснил он. Ранее Краев назвал в пресс-центре НСН долю ИИ-треков среди всех новых релизов.