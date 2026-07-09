Вышел тизер сериала «Трудно быть богом» по произведению братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер сериала «Трудно быть богом» по братьям Стругацким. В нём показали главных героев и события, в которых они участвуют.

Тизер сериала «Трудно быть богом»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wink.

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Картина представляет собой экранизацию одноимённой повести братьев Стругацких. Сериал расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию.

Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («100 лет тому вперёд»).