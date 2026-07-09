Представлен трейлер боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер фильма «Мятеж». Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом выйдет в кинотеатрах России уже 27 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

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Сюжет ленты расскажет историю частного охранника Коула Рида, некогда служившего в спецназе и полиции. Однажды на его глазах убивают его босса-миллиардера, Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым, ему приходится бежать от закона. Герой решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.

Вместе с Джейсоном Стэйтемом в фильме также сыграли Аннабелль Уоллис («Люди Икс: Первый класс»), Рамон Тикарам («Остров головорезов») и другие актёры. Режиссёром выступил Жан-Франсуа Рише («Крушение»).