Появился трейлер документального сериала «Поколение Соло»

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер документального мини-сериала «Поколение Соло». Премьера проекта состоится 10 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.

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Сериал посвящён изучению темы одиночества. Документальный проект расскажет, как жизнь в уединении стала популярной в последнее время, как знаменитости сами выбирают быть подальше от остальных.

Героями «Поколения Соло» выступят знаменитый режиссёр Юрий Быков («Дурак») и актриса Лукерья Ильяшенко («Сергий против нечисти: Шабаш»), а также парикмахер Евгений Жук, музыкант T-Kilah и певец Стас Пьеха. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта стала Мария Кацал («Со всеми бывает»).