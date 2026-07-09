Как изменилась аудитория кинотеатров за первую половину 2026 года

Хотя сборы кинотеатров за первые шесть месяцев 2026 года выросли на 26% к показателям прошлого года, расслабляться еще рано, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

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«Если смотреть на цифры, всё не так уж значительно. По итогам — рост на 26% в денежном выражении, на 12% по количеству посетителей и незначительный рост цены билета — на 13%. Если смотреть глубже и анализировать ситуацию, то, наверное, рано расслабляться. Эти цифры сформированы за первые два месяца. Период с марта по май был достаточно сложным: один, а возможно, и два месяца оказались хуже показателей прошлого года — поэтому динамика неравномерная: то густо, то пусто.Считаю, что результат мог бы быть лучше, если бы январские релизы распределили более равномерно. В целом оценка результата — на твёрдую четвёрку», — сказал собеседник НСН.

Согласно статистике Минкультуры, в первом полугодии 2026 года аудитория российских кинокартин достигла 49,5 миллиона человек, а общая выручка от продажи билетов — 23,7 миллиарда рублей. Это выше результатов того же периода предыдущего года. Наибольший успех в прокате продемонстрировал фильм «Чебурашка 2»: его кассовые сборы превысили 6 миллиардов рублей. Среди других кассовых лидеров — ленты «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане». Все эти четыре фильма смогли преодолеть рубеж в 1 миллиард рублей по сборам.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал НСН, что, хотя общая касса кинотеатров в июне и недотянула до 4,5 миллиарда рублей, фильмы «Майкл» и «Холоп 3» помогли привлечь в кинозалы немало зрителей.