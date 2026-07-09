Джексон попал: что обеспечило «Майклу» миллиардные сборы в России

Блестящий сценарий и сама фигура Майкла Джексона обеспечили байопику о поп-исполнителе стопроцентное попадание в целевую аудиторию, сказал НСН Алексей Васясин.

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Сарафанное радио, сформированное зарубежной аудиторией, обеспечило байопику «Майкл» достойный старт в российском прокате, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Мне кажется, это стопроцентное попадание в аудиторию. Несмотря на то что на Майкле Джексоне выросло более старшее поколение, эта фигура известна людям всех возрастов. Кроме того, у фильма блестящий сценарий: в него включили всё самое лучшее, а "скелеты в шкафу" оставили за пределами повествования. Сыграла свою роль и относительно низкая конкуренция в летний период. Это ещё раз подтверждает: нет плохого времени для старта — есть плохой контент. В России фильм вышел позже, уже после начала мирового проката, и получил очень хорошие отзывы. Сарафанное радио, которое заработало за рубежом, в условиях широкого информационного распространения оказалось особенно заметным для молодёжной аудитории — и именно оно обеспечило картине успешный старт в России», — объяснил он.

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев подчеркнул, что драйвером похода в кинотеатр была сама личность известного поп-исполнителя.

«Главным и стержневым элементом этого проекта является сама фигура Майкла Джексона. Это уникальная и непревзойдённая величина в музыкальном мире и в шоу‑бизнесе. Пожалуй, нет человека, который не знал бы песен Майкла Джексона или не испытывал к ним тёплых чувств. Драйвером привлечения внимания и стимулом пойти на фильм, безусловно, стала сама личность артиста. Какой бы противоречивой она ни была, фигура Майкла Джексона точно никого не оставляет равнодушным. Неудивительно, что фильм о нём побудил многих зрителей отправиться в кинотеатр, чтобы увидеть проект на большом экране», — сказал он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН отметил, что Майкл Джексон до сих пор звучит гениально, поэтому фильм про его жизнь и характер зацепил все поколения, включая зумеров. Сборы картины в России на данный момент превысили 1,8 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».