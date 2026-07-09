Индустрию удивили 25 номинаций на «Эмми» сериала «Больница Питт»

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в разговоре с НСН удивилась, что сериал «Больница Питт» снова претендует на большое количество наград, однако она подчеркнула, что лидерство по числу номинаций далеко не всегда ведет к триумфу на награждении.

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Американская телевизионная академия назвала номинантов 78-й премии «Эмми», церемония вручения которой состоится 14 сентября. Один из прошлогодних триумфаторов премии, сериал «Больница Питт», стал лидером по числу номинаций — 25. Финальный сезон «Хитростей» претендует на 24 номинации, что является рекордным числом для комедийного сериала. Также мощно в номинациях представлены проекты «Бухта вдов» (19), «Одна из многих» (18) и второй сезон «Грызни» (16).

Ромодановская отметила, что ежегодное чествование «Больницы Питт» на «Эмми» ее удивляет.

«Каждый год эта "Больница Питт" номинируется, но я так и не могу понять, почему она столько номинаций получает. Может быть, я в свое время пересмотрела "Скорую помощь" с миллионным количеством серий, и что-то эти больничные темы уже не так интересны. На самом деле, этих процедурных сериалов в Америке снимается миллион, из него выбирается "Больница Питт", так как в свое время он попал в рейтинг. Во всех такого рода процессах действует закон: главное — попасть в чарт. А дальше ты уже начинаешь там болтаться. И вот в свое время он попал в рейтинги и номинации с первым сезоном, и теперь с новым сезоном тоже попадает. Как, собственно, и "Медленные лошади", это тоже далеко не первый сезон», — объяснила собеседница НСН.

При этом эксперт подчеркнула, что большое число номинаций не гарантирует успеха на церемонии вручения.

«Иногда бывает, что проекты с самым большим количеством номинаций получают одну или две награды. Бывает, что у сериала одна номинация, и она выигрывает как раз. Все непредсказуемо, как в любом голосовании. Вообще подбор номинаций — это средневзвешенное представление о том, что происходит в сериальной индустрии, то есть взяты разные темы. Еще у "Эмми" и у других премий такого рода, сериальных, еще есть разделение на типы сериалов. И это классно, потому что у драматического сериала свои преимущества, у комедийные — свои», — сказала Ромодановская.

Она также перечислила своих фаворитов в предстоящей премии.

«Наверное, "Дипломатка" — один из моих фаворитов в драме. Если брать комедийный сериал, то это "Убийства в одном здании". Мне нравится, как это все с черным юмором подается. Если говорим про мини-сериал, то это "Грызня"», — поделилась эксперт.

Ранее Нина Ромодановская объясняла НСН, что при голосовании на премии «ТЭФИ» академики могут выделять проекты, которые больше отражают их личные предпочтения, а не тенденции рынка.