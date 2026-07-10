Съемки фильма «Доспехи бога: Ультиматум» с Джеки Чаном начались в Казахстане

В Алматы состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum («Доспехи бога: Ультиматум) с участием актера Джеки Чана. Съемки картины пройдут в Казахстане с июля по октябрь 2026 года. Основными съемочными площадками станут Алматы, Алматинская и Мангистауская области.

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Во время церемонии заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева высоко оценила вклад актера Джеки Чана в развитие культурных связей между Казахстаном и Китаем.

«Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках, — отметила Аида Балаева.

Во время встречи Джеки Чан пообщался с юными художниками Алматы и молодыми кинематографистами — выпускниками Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. В память о встрече дети подарили актеру его портреты.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Режиссером-постановщиком фильма выступает казахстанец Роберт Кун.