Кинотеатры призвали не ограничивать зарубежный прокат в России

Ограничения на зарубежный прокат лишат российского зрителя возможности выбирать кино для просмотра, и подобные популистские идеи чужды народу, сказал в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

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«Если ребенка кормить одними апельсинами, у него будет диатез. Клубничку хочется! Да, она должна быть мытой, но все же. Нельзя кормить зрителей только апельсинами! Сейчас многие чиновники и медийные руководители говорят о необходимости ввести ограничения на зарубежный прокат. Современному поколению, у которого информационные возможности гораздо больше, чем у нашего поколения, необходимо разнообразие. Дайте ему возможность выбирать! Почему, если зарубежный фильм не противоречит наш им законам, не продвигает чуждые нам ценности, он не может быть 41‑м в прокате, если будет установлена квота в 40 фильмов? Мне это непонятно. Все эти популистские высказывания чужды народу. Если мы будем выстраивать заборы, то и против нас их будут строить. Тогда мы всегда будет снимать только проходное российское кино. Либо нам всегда будут требоваться неимоверные деньги от государства для поддержания отрасли», — заявил он.

В марте 2026 года председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выразил надежду на то, что вопрос квотирования зарубежного кино будет решен в кратчайшие сроки. Эту идею он представил еще в июне 2025 года, выступая в Госдуме. Тогда, среди прочего, предлагался входной взнос в 5 миллионов рублей для рассмотрения представляемой картины в России.

Со своей стороны, глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков в апреле отмечал что взнос в 5 миллионов рублей лишит российский рынок зарубежного авторского кино. Кинотеатры готовы предложить более выгодную альтернативу – решение, при котором 10% от сборов иностранного кино будут направлять на поддержку российских фильмов, напоминает «Радиоточка НСН».