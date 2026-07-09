В кино вновь покажут пять частей «Голодных игр»

Кинокомпания Lionsgate объявила, что снова выпустит все части серии «Голодные игры» в кинотеатрах. Пять картин франшизы выйдут в зарубежных кинотеатрах уже в сентябре.

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Речь идёт о четырёх частях оригинальной серии и приквеле «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» про молодого Кориолана Сноу. Ленты перевыпустят в преддверии выхода новой картины с подзаголовком «Рассвет Жатвы». Проект официально выйдет в России 19 ноября.

Предстоящий фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы» основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Лента выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон. Главные роли исполнят Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотит на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»).