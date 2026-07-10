Сериал «Фурия»: что известно о новом проекте по вселенной «Майора Грома»

В 2026 году на экраны выходит сериал «Фурия» — самостоятельный проект, основанный на комиксах и романе российского издательства Bubble. Действие шоу происходит в одной вселенной с «Майором Громом», но не пересекается с ним. Когда ждать премьеры, о чем будет сериал и кто в нем сыграет — разбиралась «Лента.ру».

© Кадр: сериал «Фурия»

Главное о сериале

Страна: Россия

Возрастной рейтинг: 16+

Жанр: боевик, криминальный детектив

Режиссер: Александр Хант

Сценарий: Артем Габрелянов, Дмитрий Яковенко, Николай Титов Дата выхода: 2026 год

В главных ролях: Алена Долголенко, Линара Самирханова, Юлия Пересильд, Сергей Безруков

«Фурия» — грядущий проект от Bubble Comics и «Плюс Студии», российский супергеройский сериал, расширяющий киновселенную «Майора Грома». В центре сюжета здесь окажется не оперативник петербургской полиции Игорь Гром, а Ника Чайкина — непревзойденная воровка из Москвы. Актер Тихон Жизневский, сыгравший главного героя в основной серии фильмов, в касте не заявлен.

Кадр: сериал «Фурия»

Дата выхода

Изначально «Фурия» должна была выйти в 2024 году, но в сериале полностью сменили творческую команду (режиссера меняли два раза) и даже выбрали новую главную актрису, так что сроки релиза в итоге пришлось сдвинуть.

Согласно информации «Кинопоиска», проект выйдет в 2026 году. Точная дата премьеры при этом не называется.

Сериал «Фурия» выйдет в 2026 году. Точной даты релиза пока нет

Трейлера у сериала тоже пока нет. Зато известно, что в первом сезоне будет пять эпизодов по сорок минут.

Сюжет

Основные комиксы из серии «Красная Фурия» выходили в 2012-2017 годах. По сюжету их героиня Ника Чайкина — сирота, бывшая акробатка и профессиональная воровка, которая прошла десятилетнее обучение в тайной криминальной организации «Братство воров». После провала миссии в Пекине Нику и ее напарника-хакера Джонни вербует МАК (Международное Агентство Контроля). Главная миссия МАК — предотвратить третью мировую войну и найти Святой Грааль, древний артефакт всевластия.

Вместе с коллегами Ника путешествует по всему миру и ищет подсказки, которые помогли бы МАК раскрыть местонахождение реликвии. А еще девушке приходится противостоять оружейному магнату Августу ван дер Хольту, который тоже охотится за артефактами.

Фурия — одна из самых ярких героинь вселенной комиксов Bubble, не уступающая по важности майору Грому, с которым ей, кстати, не раз приходилось пересекаться во время своих приключений Роман Котков главный редактор Bubble Comics

Сериал расскажет не столько о приключениях Ники (Алена Долголенко) и ее друзей по МАК, сколько о прошлом главной героини — «Кинопоиск» даже объявлял кастинг на роль Чайкиной в детстве.

Кадр: сериал «Фурия»

В 2021 году, анонсируя проект, создатели отмечали, что сюжет сериала будет значительно расходиться комиксными событиями, но основной каркас истории сохранен. Насколько изменилась эта концепция после смены творческой команды, пока неясно, однако в официальном синопсисе на сайте стримингового сервиса говорится именно о жизни Ники в «Братстве».

История в сериале, судя по всему, будет частично перекликаться с сюжетом романа Надежды Коноваловой «Фурия». Это приквел о детстве и становлении Чайкиной до ее вступления в МАК. Здесь рассказано, как Ника потеряла родителей, росла в бродячем цирке и училась акробатике, а затем попала в «Братство», где путем изнурительных и жестоких тренировок из нее выковали лучшую преступницу в мире.

Актеры и роли

Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина», «Бедные смеются, богатые плачут») — Ника Чайкина, главная героиня;

Сергей Безруков («Князь Андрей», «Бригада») — отец Ники;

София Петрова («Моя ужасная сестра») — Ника в детстве;

Линара Самирханова (дебют) — Джама, лучшая подруга Ники из «Братства»;

Оливер Маре (дебют) — хакер из «Братства»;

Юлия Пересильд («Вызов», «Медиатор») — Анна, лидер «Братства» и наставница Ники и Джамы;

Чингиз Гараев («Слово пацана. Кровь на асфальте») — Тамир, противник Ники и Джамы в «Братстве».

Кстати, по сюжету комиксов Чайкина пересекалась с Игорем Громом, но его появление в сериале пока не анонсировали. Зато в касте заявлен Александр Сетейкин («Майор Гром: Игра против правил») — исполнитель роли Дмитрия Дубина, напарника майора Грома в основной серии фильмов.

Производство и создатели

«Фурию» анонсировали на презентации «Кинопоиск HD» еще в 2021 году. Bubble Comics заявили, что следующим проектом в их киновселенной станет сериал по комиксам «Красная Фурия». Причем тайтл изначально позиционировали как первый российский кинокомикс с главным женским персонажем.

В 2023 году создатели Дарья Верещагина («Сто лет тому вперед»). Режиссером изначально должен был стать Рустам Ильясов («Трудные подростки»), потом ему нашли замену в лице Филиппа Юрьева («Китобой»).

Проект должен был стартовать на стримингах в 2024-м. Тогда «Фурия» так и не вышла, а в декабре, на фестивале «Хомякон», Bubble Studios объявили о смене творческой команды и переносе премьеры.

Только в мае 2025-го «Кинопоиск» «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Съемочный процесс должен был начаться летом того же года, но стартовал лишь в ноябре. Спустя месяц было объявлено имя главной актрисы — Нику Чайкину сыграла актриса Алена Долголенко, известная по фильму «Пророк. История Александра Пушкина».

За сценарий проекта отвечают Артем Габрелянов (продюсер и автор всех фильмов о майоре Громе), Дмитрий Яковенко («Смешарики. Новый сезон», «Киберслав») и Николай Титов («Майор Гром: Чумной Доктор», «Майор Гром: Игра»). Оператор сериала — Максим Жуков, снявший три последние части «Майора Грома».

Второй сезон «Фурии» создатели заявили еще в 2024 году

Визуальная фишка сериала — микс анимации и живой съемки, как в фильмах «Гром: Трудное детство» и «Майор Гром: Игра». Сами создатели отмечали, что при работе над «Фурией» вдохновлялись эстетикой японского аниме.

Кадр: сериал «Фурия»

Киновселенная Bubble

С 2012 года издательство Bubble Comics выпускает оригинальные комиксы, мангу и графические романы. В 2014 году его бывший главный редактор Артем Габрелянов основал киноподразделение Bubble Studios и стал заниматься игровыми адаптациями комиксов. Так в 2017 году появилась первая короткометражка про майора Грома.

Майор Гром — не единственный главный персонаж во вселенной Bubble. Есть еще солдат Данила из «Бесобоя», путешественник во времени Андрей Радов из «Инока», Ника Чайкина из «Красной Фурии», космическая контрабандистка Алена из «Метеоры» и другие герои

К середине 2026 года в рамках киновселенной вышло три фильма и один сериал.

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021) — майор петербургской полиции Игорь Гром противостоит анонимному мстителю Чумному Доктору, который расправляется с мажорами и коррупционерами.

Фильм «Гром: Трудное детство» (2023) — приквел к первому фильму: юный Игорь Гром в Санкт‑Петербурге 90‑х ввязывается в авантюры, пока его отец‑милиционер борется с криминальным авторитетом Анубисом.

Фильм «Майор Гром: Игра» (2024) — Игорь Гром противостоит таинственному преступнике по кличке Призрак, который устраивает в Петербурге серию взрывов. Параллельно герой сопротивляется массовому внедрению полицейских дронов — ими начальство планирует заменить оперативников.

Сериал «Майор Гром: Игра против правил» (2026) — расширенная версия фильма 2024 года в формате сериала.

Студия Bubble уже раскрыла свои планы до 2030 года.

Что выйдет в 2027 году:

фильм по комиксу «Бесобой» про солдата Данилу, который борется с демонами; фильм «Майор Гром 3»;

сериал «Мироходцы» о героях, которые путешествуют по разным мирам и спасают их от разных угроз.

Что выйдет в 2028 году:

фильм «Бесобой 2»; сериал «Экслибриум» о девушке по имени Лилия, которая ловит сбежавших из книг персонажей.

Что выйдет в 2029 году:

фильм «Время Ворона» — кроссовер с героями «Майора Грома», «Фурии», «Бесобоя» и «Мироходцев»;

второй сезон сериала «Фурия».

Намеки на будущие проекты есть в уже вышедших фильмах про Майора Грома. Например, в одной из сцен «Чумного доктора» говорится о «киллере с крысой» — так в комиксах называют Бесобоя и его помощника демона Шмыга. А в «Игре» во время разговора Грома с журналистом можно заметить пометку «Дело N 47 Параллельные миры» на одном из ящиков — это отсылка к «Мироходцам».