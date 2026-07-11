Лучшие исекай-аниме: топ-15 сериалов про попаданцев

Исекай — это жанр аниме, манги и ранобэ (иллюстрированных романов) о так называемых попаданцах: героях, которые из своей привычной реальности перемещаются в совершенно другой, необычный мир, чаще всего — вымышленный, фэнтезийный или игровой. В переводе с японского слово isekai буквально означает «иной мир». У исекая есть свои правила и клише: например, главного героя часто сбивает фура (у этого штампа даже появилось название «трак-кун»), в новой жизни персонаж сохраняет все воспоминания из прошлой, у него есть уникальное оружие, ему доверяют спасение мира. Одни проекты поддерживают эти тропы, другие — высмеивают. «Лента.ру» сделала выборку 15 лучших проектов в жанре исекай — от классики до менее известных сериалов.

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«Вечно дисквалифицирован» / «Дисквалифицирован по жизни»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Isekai Shikkaku

Годы выхода: 2024

Количество сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.8

Мрачное аниме о писателе, страдающем от тяжелой депрессии. Первая половина XX века. Талантливый, но глубоко несчастный писатель, известный Сэнсэй («Учитель»), решает свести счеты с жизнью, причем вместе со своей возлюбленной по имени Сактян. Прежде чем они успевают что-то с собой сделать, их сбивает грузовик. Сэнсэй приходит в себя в другом мире. Вокруг него — классическое фэнтези: эльфы, магия, средневековые города. Эльфийская жрица по имени Аннет радостно объявляет, что призвала его как героя, который спасет этот мир от Темного Владыки.

Только вот Сэнсэя не интересуют подвиги и награды, он хочет одного — найти Сактян и завершить начатое. Но каждый раз, когда герой пытается наложить на себя руки, он случайно выживает. Более того, его отчаянные попытки свести счеты с жизнью каким-то образом спасают других людей.

«Власть книжного червя»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen

Годы выхода: 2019 — 2022

Количество сезонов: 3

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.8

Мотосу Урано — студентка, которая с детства мечтала стать библиотекарем. Она настолько любит книги, что готова читать все подряд — хоть энциклопедии, хоть инструкции. И вот когда Мотосу наконец получила заветную должность, происходит землетрясение, и девушка оказывается погребена под грудой книг. Теряя сознание, она загадывает желание, чтобы в следующей жизни читать книги вечно.

Вместо этого Урано перерождается в мире, где книг у простых людей нет вообще. Ими могут пользоваться только богачи, и стоят издания непомерно дорого. Как назло, семья Майн (так теперь зовут девочку) — бедняки, у которых денег не хватает даже на еду и одежду. Тогда героиня решает сделать знания дешевыми и доступными, но для начала задумывает написать собственную книгу. В мире, где чтение и письмо — невероятно редкие навыки, сделать это будет не так-то просто.

«Восхождение героя щита»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Tate no Yuusha no Nariagari

Годы выхода: 2019 — 2025

Количество сезонов: 4

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.7

Однажды обычный японский студент Иватани Наофуми находит в университетской библиотеке книгу под названием «Руководство по четырем священным оружиям». Он открывает том и переносится в огромный тронный зал в параллельной реальности. Вместе с ним оказываются призваны еще трое парней: Рэн Амаки (герой меча), Мотоясу Китамура (герой копья) и Ицуки Кавасуми (герой лука). Эти трое получают легендарное оружие, которое привязывается к их душам. Наофуми же достается щит.

Выясняется, что мир наполнен таинственными «Волнами Катастрофы» — межпространственными порталами, из которых вырываются полчища монстров, уничтожающих все на своем пути. И только четверо легендарных героев способны остановить их. В награду за спасение мира герои смогут вернуться в свой мир на выгодных условиях или остаться здесь и жить в роскоши до конца своих дней.

Но разбогатеть Наофуми не суждено — почти сразу он становится жертвой заговора: парня обвиняют в изнасиловании, которого он не совершал, и Иватани становится изгоем — без крыши над головой и денег в кармане. Вернуться домой герой не может, а потому решает во что бы то ни стало вернуть себе репутацию, стать сильным воином и отомстить заговорщикам.

«Врата: Там бьются наши воины»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri

Годы выхода: 2015 — 2016

Количество сезонов: 2

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.5

В обычный августовский день в токийском районе Гинза — фешенебельном торговом центре японской столицы — внезапно открываются магические врата, ведущие в параллельный мир. Через них в город устремляются полчища монстров и армии солдат в доспехах Римской империи. Чтобы остановить вторжение, в Гинзу направляют Силы самообороны Японии. Им удается оттеснить захватчиков и даже захватить врата.

Тогда правительство решает отправить в параллельный мир свою разведгруппу. Руководит ею Ёдзи Итами — 33-летний офицер Сил самообороны, заядлый фанат манги и аниме. Он хорошо проявил себя во время нападения на Гинзу и получил повышение. Ёдзи не хочет захватывать мир по ту сторону врат — ему гораздо интереснее установить с местными жителями дипломатические отношения.

«Кардинал теней» / «Восхождение в тени»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!

Годы выхода: 2022 — 2023

Количество сезонов: 2

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.0

С самого детства японский школьник Минору мечтал обрести силу и власть — стать серым кардиналом и управлять людьми из тени. Для этого парень даже усердно тренировался, но воплотить свои планы в этой жизни ему не удалось — Минору по закону жанра попал под грузовик и переродился в другом мире, сохранив все воспоминания из прошлого.

Теперь его имя — Сид Кагеноу и он член благородной семьи из мира классического фэнтези: с магией, рыцарями, эльфами и демонами. Здесь-то парень и решает претворить в жизнь свою мечту и стать кардиналом теней. Проблема состоит лишь в том, что никакого абсолютного зла в этом мире нет, и Сиду, чтобы получить власть, приходится его выдумать. Только вот зловещий культ, которым юноша пугал своих приспешников, оказывается не таким уж вымышленным.

«Колдунья в погонах» / «Военная хроника маленькой девочки»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Youjo Senki

Годы выхода: 2017

Количество сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.6

В современном Токио циничный и расчетливый японский менеджер увольняет подчиненного, и тот, отчаявшись, толкает экс-босса под поезд метро. Душе погибшего является таинственное существо, называющее себя богом. Но менеджер отрицает религию и прямо заявляет об этом «богу» — в наказание за неверие его приговаривают к перерождению в альтернативном мире, где военное дело соседствует с магией.

В этом мире Империя, напоминающая кайзеровскую Германию, воюет с несколькими странами одновременно. Герой просыпается в новой реальности в теле маленькой девочки-сироты по имени Таня Дегречафф. Она растет в приюте и мечтает вырваться оттуда, но шанс на освобождение может дать только военная карьера. Тогда Таня добровольно идет в военную академию, рассчитывая работать в тылу и не участвовать в бою. Холодный расчет героини дает противоположный результат — начальство считает ее идеальным боевым офицером и поэтому отправляет на самые опасные участки фронта.

«Кулинарные скитания в параллельном мире»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Годы выхода: 2023 — настоящее время

Количество сезонов: 2

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 7.6

Хитовый проект от студии Mappa — создателя главных аниме-сериалов последних лет: «Магической битвы», «Адского рая» и «Человека-бензопилы». 27-летний офисный работник из Токио по имени Цуёси Мукода вместе с тремя другими героями неожиданно попадает в фэнтезийное королевство Рейсейгер. Вместе они должны спасти параллельную вселенную от демонов. «Кулинарные скитания в параллельном мире» — спокойное и расслабляющее аниме для тех, кто устал от экшена.

Вскоре выясняется, что Мукода попал туда по ошибке — в отличие от трех героев, у него нет боевых навыков и он не способен сражаться с монстрами. Зато у Цуёси есть необычная сверхспособность — доступ к онлайн-супермаркету из современной Японии, откуда он может мгновенно заказывать любые продукты. Правителю этот навык кажется бесполезным, и Мукода отправляется, собственно, в кулинарные скитания — герою предстоит путешествовать по волшебному миру и готовить вкусную еду, чтобы выжить.

«Мастера меча онлайн»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Sword Art Online

Годы выхода: 2012 — 2020

Количество сезонов: 4

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.5

Альтернативный 2022 год. Десять тысяч геймеров по всему миру надевают шлемы виртуальной реальности и входят в долгожданную Sword Art Online — игру, где можно не просто управлять персонажем, а буквально жить. Главный герой — Кирито (в реальности — Кадзуто Кирагая), четырнадцатилетний подросток. Он входит в игру одним из первых, как и тысячи других счастливчиков, успевших приобрести лимитированное издание.

На просторах «Мастера меча» он встречает новичка по имени Кляйн и помогает ему освоиться. Все идет отлично, пока Кляйн не решает выйти — выясняется, что такой функции здесь просто не существует, а выключение игры или попытка отсоединить шлем от сети влечет за собой немедленную гибель игрока в реальности. Единственный способ освободиться — пройти все сто уровней и победить финального босса.

«Нет игры — нет жизни»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: No Game, No Life

Годы выхода: 2014

Количество сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.5

Сводные брат и сестра Сора и Сиро — абсолютные хикикомори, то есть социальные затворники: они нигде не учатся и не работают, а вместо этого сидят дома и играют в видеоигры. В этом деле они настолько преуспели, что их команда в интернете считается непобедимой.

Однажды они случайно выигрывают партию в шахматы у существа, которое представляется богом игр из другой реальности. Он переносит Сору и Сиро в мир Дисборд — вселенную, где все решают игры. Этот мир населяют 16 рас: люди, эльфы, оборотни, драконы и прочие сказочные существа. Все они владеют магией, кроме людей — поэтому люди в Дисборде считаются самой слабой расой. Теперь брату и сестре предстоит спасти местное человечество от неминуемого проигрыша, а для этого придется одолеть остальные 15 рас.

«О моем перерождении в слизь»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Tensei Shitara Slime Datta Ken

Годы выхода: 2018 — настоящее время

Количество сезонов: 4

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.0

На 37-летнего офисного работника из Токио Сатору Миками внезапно нападают уличные бандиты. Но Сатору не отправляется в рай или ад — вместо этого он перерождается в другом мире в теле разумной слизи. Это не метафора: герой буквально становится желеобразным существом без рук и ног.

Миками получает новое имя — Римуру — и начинает покорять фантастические земли. Только делает он это не с помощью войн, а с помощью дипломатии, мудрости и уважения к другим. Его цель — объединить всех местных монстров под одним флагом и подарить им лучшую жизнь.

«Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu

Годы выхода: 2021 — настоящее время

Количество сезонов: 2

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.2

Жизнь 34-летнего безработного хикикомори полна разочарований: у него нет семьи, друзей, денег и вообще какой-либо надежды. Однажды он совершает единственный благородный поступок в своей биографии — спасает незнакомца от грузовика, но сам погибает под колесами машины. Перед тем как сознание покидает его, герой обещает в следующей жизни работать над собой, чтобы не жалеть о собственном существовании.

В итоге он действительно получает второй шанс и перерождается в фэнтезийном мире в теле младенца по имени Рудеус Грейрат, полностью сохранив разум взрослого и опыт прошлой жизни. Теперь ему предстоит пройти жизненный путь заново, преодолеть свои детские травмы и стать могущественным магом. Рудеус — не идеальный герой: он эгоистичен, порой даже отвратителен, но именно его личностный рост и задает вектор сюжету аниме.

«Скитальцы»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Drifters

Годы выхода: 2016

Количество сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.5

Сериал снят по одноименной манге Коты Хирано, создателя «Хеллсинга». 1600 год, битва при Сэкигахаре. Легендарный самурай Тоёхиса Симадзу сражается на стороне проигрывающей Западной армии. Он тяжело ранен, истекает кровью и пытается уйти с поля боя, когда вдруг происходит нечто странное — он оказывается в длинном коридоре со множеством дверей. Там его встречает человек в очках по имени Мурасаки, похожий на простого офисного клерка. Мурасаки направляет Тоёхису к одной из дверей, за которой оказывается совершенно другой мир.

Так Симадзу попадает в мир фэнтези, где обитают эльфы, гномы, драконы и маги. Быстро выясняется, что Тоёхиса — не единственный, кого занесло в этот мир. Он встречает двух других «попаданцев» из Японии: легендарного полководца Нобунагу Оду и Ёити Сукэтакэ — непревзойденного лучника из древней эпохи Хэйан. Вместе воины узнают, что мир, в котором они очутились, охвачен войной — империя людей под предводительством потомков фашистского лидера Адольфа Гитлера (он побывал здесь и создал свое государство) ведет политику геноцида по отношению к нечеловеческим расам. Теперь заброшенным в эту реальность скитальцам предстоит спасти свою новую родину от разрушения.

«Этот замечательный мир!»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Kono subarashii sekai ni shukufuku wo!

Годы выхода: 2016 — 2024

Количество сезонов: 3

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.8

«Этот замечательный мир!» — комедия и частично пародия на исекаи. Главный герой — 16-летний геймер-хикикомори по имени Кадзума Сато — решает спасти девушку, которая вот-вот попадет под грузовик. Сато бросается ей на помощь, как вдруг оказывается, что это был не несущийся тягач, а медленно ползущий трактор. В итоге парень испускает дух от испуга, думая, что его переехала фура.

Далее Кадзума попадает в загробный мир, где его встречает энергичная богиня воды Аква. Она смеется над его нелепой кончиной и предлагает стандартную сделку: Кадзума может переродиться в фэнтезийном мире с RPG-механикой и победить Короля Демонов. В качестве бонуса ему разрешают взять с собой одно легендарное оружие или способность. Выведенный из себя, Сато выбирает в качестве помощницы саму Акву. Теперь они должны набрать команду героев и победить монстров — правда, неудач у коллектива случится больше, чем успехов, а приключения будут скорее напоминать ситком.

«12 королевств»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: 12 kokuki

Годы выхода: 2002 — 2003

Количество сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.9

Одно из первых аниме в жанре исекай. Ёко Накадзиме — образцовая старшеклассница. Она старательно учится, выполняет все указания учителей и родителей. Только вот все вокруг смеются над Ёко — у нее рыжие волосы, а в Японии это считается странным. Сама Ёко считает свою внешность проклятием и тайно мечтает стать «нормальной» — такой, чтобы ее никто не замечал.

Однажды в обычный школьный день в класс врывается светловолосый юноша в необычной одежде. Он падает на колени перед Ёко и клянется ей в верности. Парень называет себя Кэйки и утверждает, что Ёко — его госпожа и должна занять трон его королевства. Сразу после этого на школу нападают демоны из другого мира. Кэйки успевает спасти Ёко, переносит ее в параллельный мир, а сам исчезает. Так девушка оказывается одна в чужой стране — там ей предстоит не только выжить, но и, возможно, стать правительницей одного из местных королевств.

«Re:ZERO — Жизнь с нуля в альтернативном мире»

Фото: Лента.ру

Оригинальное название: Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

Годы выхода: 2016 — настоящее время

Количество сезонов: 4

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.1

Семнадцатилетний Нацуки Субару — затворник, чья жизнь давно превратилась в череду скучных дней без надежды и цели. Однажды вечером он выходит из круглосуточного магазина и внезапно оказывается посреди незнакомого города, населенного эльфами и зверолюдьми. Герой ничуть не разочарован — наоборот, он давно мечтал о таком необычном приключении в магическом мире.

Радость Нацуки длится недолго: в этой вселенной у него нет ни связей, ни денег, ни волшебных способностей, а физическая сила не растет. К тому же он не знает, кто его туда призвал и зачем. А еще на него нападают бандиты. Спасать парня приходится полуэльфийке по имени Эмилия. В благодарность Нацуки соглашается помочь ей в поисках украденной печати, но его жизнь обрывается. Впрочем, не совсем: сразу после гибели парень видит яркую вспышку и попадает обратно на площадь, в прошлое. Единственное, что остается с ним — это воспоминание о собственной смерти. Так Субару открывает свою способность — «Посмертное возвращение» (или «Возвращение через смерть»). Контролировать он ее не может и не знает, где лишится жизни в очередной раз. Тем не менее Нацуки решает воспользоваться этой силой, чтобы спасти Эмилию от грозящей ей опасности.