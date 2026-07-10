Что помешало фильму «Малыш-каратист» освоить кассу в прокате

Фильм «Малыш-каратист» — хорошая заявка на разговор со зрителем о детском спорте, но картине не хватило драматургии и грамотного маркетинга, сказал НСН Роман Исаев.

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Фильм «Малыш-каратист», продюсером которого выступил актер Роман Курцын, средне прошел в прокате, но интерес к таким лентам есть, сказал в пресс-центре НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Фильм, к сожалению, уже не собрал. Сработал он достаточно средне, но мы все равно рады, что Роман Курцын снял свой первый собственный проект в продюсерском формате. Проект о том, о чем у него болит душа – детский спорт. Получилось, как получилось. Некая заявка на то, чтобы делать такие фильмы, просто с более глубокой драматургией. Более цепляющими молодого зрителя, говоря с ним на одном языке. Продвигать проекты через соцсети и с помощью другого инструментария, которого ждет молодой зритель», — сказал собеседник НСН.

Фильм «Малыш-каратист» режиссера Алексея Алферова вышел в российский прокат 25 июня 2026 года. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, на момент написания материала сборы фильма составляют 37,8 миллиона рублей

Ранее Роман Курцын рассказал НСН, что в основу сценария фильма «Малыш-каратист» легла его личная история из детства про конфликт в новой школе.