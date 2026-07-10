«Зловещие мертвецы: Пекло»: за что хвалят и ругают самый кровавый хоррор года

Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» получил 80% свежести на Rotten Tomatoes и звание самого кровавого хоррора года, однако обозреватели отмечают, что создатели заменили фирменный чёрный юмор франшизы на чрезмерную серьёзность и насилие, которое пытается раскрыть семейные травмы, но в итоге просто давит на зрителя отвращением.

© Кадр из фильма «Зловещие мертвецы: Пекло»

Выход нового фильма «Зловещие мертвецы: Пекло», премьера которого состоится 10 июля, уже успел разделить мнения критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина держит 80% положительных рецензий, что для хоррора — весьма достойный показатель. Главный козырь ленты — её беспрецедентная жестокость, которую обозреватели единодушно называют «самой кровавой» за весь 2026 год. Однако за этим морем крови и расчленёнки прячется серьёзный сюжетный изъян: фильм растерял ту самую абсурдную, почти комедийную атмосферу, за которую оригинальную трилогию Сэма Рэйми обожали миллионы фанатов.

Сюжет переносит зрителя в уединённый загородный дом, куда главная героиня Элис приезжает на поминки своего мужа. Вместо скорбного прощания семья сталкивается с древним злом, которое в прямом смысле вытаскивает наружу их подавленные конфликты и гнев. Критики отмечают, что создателям удалось привязать насилие к теме семейных клятв и вины, придав резне драматическую подоплёку. Визуально это выглядит пугающе креативно: героев насаживают на кол, расчленяют и выкалывают глаза, ни на секунду не давая зрителю выдохнуть. Но именно эта непрерывная давящая жестокость стала камнем преткновения для многих обозревателей.

Фильм, по сути, стал жертвой собственного успеха в изображении страданий. В рецензиях звучит мысль, что лента окончательно потеряла «безудержный хаос» оригинала, заменив его на прямолинейную мрачность. Если в классических «Зловещих мертвецах» Эш Уильямс умудрялся шутить, отрубая себе кисть, то здесь нет места иронии — только постоянное чувство отвращения. Это делает картину самостоятельной и местами впечатляющей, но для фанатов, ждущих возвращения к корням, она может показаться пресной. Интересно, что из-за такого серьёзного тона фильм рискует потерять не только дух, но и ту гротескную энергетику, которая делала франшизу уникальной в мире хоррора.

При этом «Зловещие мертвецы: Пекло» остаётся эталоном современного сплаттерпанка. Критики признают, что он заходит «за рамки дозволенного» даже для этой серии, и находят в этом своеобразное достоинство. Создатели будто решили провести эксперимент: взять старую формулу «демоны в хижине» и пересказать её без намёка на улыбку. Получился необычный, эффектно снятый фильм, который дарит сильные, но однообразные эмоции. Для зрителей, уставших от скримеров и ищущих настоящую, почти физиологчную мясорубку, «Пекло» станет откровением. В российский прокат картина выходит 16 июля. Любопытно, что общая оценка в 80% может быть завышена именно за смелость, а не за качество сценария — настолько сильно акцент смещён с истории на зрелищность.