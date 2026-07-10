Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снимется в российском фильме

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в популярном сериале «Постучись в мою дверь», снимется в российском кино. Об этом пишет Telegram-канал StarHit.

По данным источника, картина получит название «Любовь вне расписания». Съемки проекта запланированы на осень 2026 года, премьера фильма состоится в феврале 2027-го. Сюжет картины пока не раскрывается, однако известно, что в центре истории будут сложные взаимоотношения двух влюбленных.

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел призналась, что хотела бы сыграть главную героиню в экранизации произведений русских классиков. Актриса заявила, что ей особенно интересен образ Анны Карениной из одноименного романа Льва Толстого.