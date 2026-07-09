Объявлена дата выхода 13-го сезона сериала «Американская история ужасов»

Телеканал FX раскрыл дату старта 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». Хоррор вернётся уже 24 сентября.

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Проект представляет собой антологию, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Ранее сообщалось, что предстоящие эпизоды станут продолжением третьего сезона, в котором был шабаш ведьм.

Главные роли в будущих сериях сыграют звёзды предыдущих сезонов «Американской истории ужасов» Сара Полсон («12 лет рабства»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Кэти Бейтс («Титаник») и Эван Питерс («Монстры»). В продолжении хоррор-антологии также сыграет Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»).