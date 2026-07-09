Как зарубежное кино спасло кинотеатры в начале 2026 года

Первые шесть месяцев 2026 года показывают хорошие тренды относительно кассы кинотеатров. Показатели также говорят о том, что зритель соскучился по зарубежному кино, заявил в пресс-центре НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

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«То, что продолжается системная потеря зрителя и снижение посещаемости кинотеатров, — к сожалению, факт. Даже по сравнению с уровнем 2024 года, который не отличался заметными достижениями, наблюдается падение числа зрителей более чем на 1%. Первое полугодие демонстрирует неплохие тренды: зрительский отклик прежде всего на зарубежный контент. Мы видим, что российский зритель скучает по зарубежному кино. Примеры тому — фильм "Майкл", сборы которого превысили 1,8 миллиарда рублей, а также картины "Обсессия", "Закулисье реальности", "Грязные деньги" и "Горничная". Драйвером посещаемости кинотеатров для зрителей служит сочетание качественного, яркого зарубежного контента и российских проектов — как крупных, так и средних, — которые собирают кассу», — заявил он.

По словам собеседника НСН, кинотеатрам по-прежнему не хватает не только большого, но и среднего кино по уровню сборов.

«Зритель должен приходить в кинотеатр и видеть, что там есть фильмы на любой вкус — с учётом его предпочтений и формата кинопосещения. Неважно, пришёл ли человек со своей второй половиной, с семьёй или один. Нам по‑прежнему не хватает крупных и средних кинопроектов, чтобы выйти на уровень сборов в 60–70 миллиардов рублей — такой объём выручки позволил бы индустрии чувствовать себя комфортнее», — объяснил он.

Как ранее сообщил НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, кассовый успех фильмов «Твое сердце будет разбито» и «Коммерсант» подтверждает, что зрители хотят смотреть на большом экране разножанровые картины, а не только сказки.