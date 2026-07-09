Во втором сезоне «Задания» появится героиня из сериала «Мейр из Исстауна»

Издание Variety раскрыло подробности второго сезона детективного сериала «Задание». В продолжении сыграет Джулианна Николсон.

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Она исполнит роль персонажа по имени Лори Росс — ранее героиня появлялась в другом детективном шоу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Таким образом, журналисты подтвердили, что оба проекта разворачиваются в одной вселенной, в американском городе Филадельфии.

Первый сезон «Задания» вышел в 2025 году. Сюжет проекта посвящён агенту ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поимка Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье. При этом в компании HBO пока не сообщали о продолжении «Мейр из Исттауна», хотя Кейт Уинслет сообщала, что съёмки будущих эпизодов планируют начать в 2027 году.