Кинопрокатчики призвали не спешить снимать фильмы про СВО

Алексей Васясин объяснил НСН, почему сегодня снимать фильмы про спецоперацию преждевременно.

В России уже вышло несколько достойных фильмов о специальной военной операции (СВО), однако стоит повременить со съемками новых подобных картин, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Я считаю, что рана должна затянуться... Сейчас в информационном пространстве очень много всего про СВО. Я посмотрел несколько хороших фильмов о спецоперации. Однако пока рана не затянулась, мне кажется, преждевременно делать фильмы на эту тему», — сказал собеседник НСН.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, в свою очередь, привел в пример фильмы о Великой Отечественной войне.

«Все самые мощные фильмы про Великую Отечественную войну были сняты существенно позже ее окончания. Прошло время, пришло переосмысление», — отметил он.

Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов рассказал НСН, что российским солдатам после возвращения с СВО нечего будет смотреть, так как в современном российском кино одни убийства и жестокость, а они и так насмотрелись этого на фронте, поэтому сейчас, по его словам, необходимо кино про свет и надежду.