Кинокритик заявил о рекордном кассовом провале российского кино

С начала 2026 года процент провала российского кино в прокате достиг рекордных 97%, заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«В первой половине 2026 года в прокат вышли 130 отечественных картин. Четыре из них собрали более двух миллиардов рублей, ещё четыре — полмиллиарда рублей и более. Семь фильмов посмотрели не менее миллиона зрителей. Среди 130 картин прибыльными оказались только восемь, три из них — якутские. При этом 25 фильмов с объявленными бюджетами принесли убытки после проката — в сумме 7 миллиардов 291 миллион рублей. Наибольший урон (по данным на 29 июня) принесли фильмы "Холоп 3", "Левша", "Ангелы Ладоги", "Королёк моей любви" и «Гуантанамера". Процент провалов российского кино — по соотношению затрат и сборов — достиг в кинотеатрах рекордных 97%. В 2025 году этот показатель составлял 95%, а убытки равнялись 15 миллиардам рублей. Славная история отечественной киноиндустрии», — заметил он.

Согласно информации от Минкультуры, в первые шесть месяцев 2026 года российские киноленты привлекли 49,5 миллиона зрителей. Общий объём кассовых сборов достиг 23,7 миллиарда рублей — это больше, чем за такой же отрезок времени в прошлом году. Безусловным фаворитом проката оказался фильм «Чебурашка 2»: его сборы превысили шесть миллиардов рублей. Заметный успех сопутствовал и другим картинам — «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане». Каждая из этих четырёх лент сумела заработать свыше одного миллиарда рублей, преодолев важный рубеж в кассовых показателях.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин сообщил НСН, что показатели прокате за шесть месяцев 2026 года можно оценить на твердую четверку, поскольку сборы кинотеатров выросли на 26% к показателям прошлого года.