Появился новый трейлер южнокорейского хита "Надежда" с Фассбендером
Студия Forced Films представила новый трейлер научно-фантастического боевика "Надежда" (Hope, 18+) с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер, которые исполнили роли инопланетян.
Действие картины разворачивается в южнокорейской деревне Хоуп-Харбор, где полиция расследует серию загадочных смертей. Тем временем охотники отправляются на поиски таинственного существа в лес, но сами оказываются его жертвами. Становится ясно, что в округе появились два монстра, но это далеко не случайность.
Режиссером и сценаристом выступил На Хон Джин ("Вопль", "Желтое море", "Преследователь"), роли исполнили Хван Джон Мин, Чон Хо Ен, Тейлор Расселл, Кэмерон Бриттон и другие.
Фильм уже показали в основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля. Там зрители встретили его шестиминутной овацией. Однако, по данным издания The Korea Times, после премьеры режиссер принял решение изменить проект - около 5 минут были вырезаны и заменены 3-4 минутами новых сцен.
В России картина выйдет 10 сентября.